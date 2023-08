In questo articolo affrontiamo la valutazione e le prospettive per il titolo Azimut. Un titolo azionario che presenta interessanti prospettive di apprezzamento sia dal punto di vista della sottovalutazione che dell’analisi grafica.

La valutazione di Azimut secondo i multipli di mercato

Le azioni Azimut sono molto interessante anche dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato. Come si vede dalla figura seguente, infatti, il rapporto prezzo su utili è inferiore a 10. Anche il rapporto EV/EBITDA è su livelli che in assoluto indicano sottovalutazione per il titolo. Solo il rapporto prezzo su fatturato è superiore a 1 rendendo il titolo azionario leggermente sopravvalutato.

Una conferma della sottovalutazione arriva anche dal Tobin ratio che essendo molto inferiore a 1 indica un titolo azionario molto sottovalutato.

Fonte it.tradingview.com

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni Azimut sono molto apprezzate dagli analisti che hanno un giudizio medio “Compra”.

Anche dal punto di vista del prezzo obiettivo la situazione è buona. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si oscilla da uno scenario di sottovalutazione di oltre il 6% a uno di sottovalutazione di circa il 28%. In media, quindi, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco più del 18%.

La valutazione e le prospettive per il titolo Azimut: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 29 agosto a quota 21,15 €, in rialzo dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.

Con il rialzo dell’ultima seduta le quotazioni hanno chiuso sopra la resistenza in area 20,95 € indebolendo di fatto la tendenza ribassista (linea tratteggiata). Tuttavia, non c’è stata ancora la transizione al rialzo (linea continua). Solo con una chiusura giornaliera superiore a 21,4 € si potrebbe confermare la proiezione rialzista.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Quanto costa vivere da soli a Milano? Ecco i consigli per vivere nella città meneghina spendendo circa 1.000 euro