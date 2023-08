Quando tutti gridavano al ribasso la nostra previsione di vedere un mese di agosto negativo si è ampiamente verificata, per il momento. Anche noi, da buoni padri di famiglia, abbiamo monitorato con attenzione i prezzi e le loro dinamiche, andando a definire anche un possibile scenario negativo se a fine mese le chiusure dei mercati saranno sotto determinati livelli. Per il momento la nostra prevsione sembra essere centrata: la fase negativa dovrebbe durare dai primi di agosto (setup del giorno 4) fino a fine mese, massimo la prima decade di settembre. Vedremo poi cosa accadrà. Per il momento il rialzo dei mercati si rafforza: il peggio è alle spalle?

Partiamo dal medio termine.

Ribassi per alcuni mesi se le chiusure giornaliere del 31 agosto saranno inferiori a:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

Uno sguardo ora al ciclo economico.

Poche probabilità

Il ribasso nel corso dell’anno e fino al 2027 inoltrato, secondo calcoli di probabilità settati sulle serie storiche dal 1898, dovrebbero rappresentare occasioni di acquisto.

L’anno in corso dovrebbe chiudere con un rendimento superiore al 20%;

il massimo dovrebbe segnarsi fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre.

Queste probabilità sono state rafforzate da un indicatore affidabile quale il barometro di gennaio.

Il rialzo dei mercati si rafforza: il peggio è alle spalle? Le probabilità ad oggi sono elevate

Alle ore 16:02 della seduta del 30 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.957

Eurostoxx Future

4.337

Ftse Mib Future

29.065

S&P500

4.4516,73.

Nuovi ribassi solo se fra stasera e domani si assisterà a chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.936

Eurostoxx Future

4.334

Ftse Mib Future

28.485

S&P500

4.413.

Al momento non vediamo particolari pericoli ma domani tireremo le somme ed effettueremo un’ulteriore screening dei nostri indicatori. Per il momento non ci resta che attendere monitorando la tendenza di breve che è ritornata positiva in una tendenza di lungo che lo è già da diversi mesi.

