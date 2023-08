Quanto costa vivere da soli a Milano? Ecco i consigli per vivere nella città meneghina spendendo circa 1.000 euro

Milano è una città che offre mille opportunità, siano di esse di lavoro o di divertimento. Tuttavia, pare essere dei luoghi più cari d’Italia. Se stai pensando di trasferirti a Milano ma ti preoccupa il costo della vita, oggi vogliamo svelarti quanto dovresti guadagnare per vivere nel capoluogo lombardo.

C’è sempre qualcosa da fare a Milano: numerosissimi eventi culturali, mostre da vedere, spettacoli e concerti a cui assistere. Inoltre, questa città offre un servizio di trasporti eccellente. Basti pensare che la sola rete metropolitana milanese si estende per quasi 97 chilometri e raggiunge ben 22 comuni dell’hinterland.

Tuttavia, sono il lavoro e lo studio i motori che spingono la maggior parte delle persone a scegliere di trasferirsi in questa grande città. Milano offre un’ampia e variegata scelta di scuole ed università prestigiose. E infine il lavoro, perché questa città raccoglie circa il 30% delle multinazionali e aziende. Questi dati rendono Milano una delle province con il più basso tasso di disoccupazione del Paese.

Ecco perché oggi vogliamo soddisfare la tua curiosità e rivelarti quanto può costare vivere da soli a Milano e come fare a risparmiare. Sei pronto a saperne di più?

Quanto costa vivere da soli a Milano? La cifra potrebbe sorprenderti

Per un single vivere a Milano potrebbe essere molto difficile. Infatti, mediamente per sopravvivere a Milano senza strafare serve uno stipendio di almeno 1.700 euro al mese. Ebbene sì, è triste la vita per chi deve lavorare a Milano e doversi mantenere da solo.

Ma le cose non vanno meglio per coloro che hanno una famiglia. All’incirca, una famiglia con 2 figli spenderebbe intorno ai 3.400 euro al mese.

Ma com’è possibile arrivare a queste cifre? È presto detto. Affittare un appartamento a Milano potrebbe costare tra i 1.000 e i 1.200 euro al mese. A questi, occorre aggiungere il costo della spesa alimentare che potrebbe arrivare anche a 500 euro al mese, complici i più recenti rincari.

Inoltre, bisogna tenere conto delle bollette di luce e gas che possono oscillare tra i 100 e i 300 euro per una casa di 100 mq. Infine, i trasporti e i costi legati allo svago e al tempo libero che sono variabili ma possono incidere parecchio.

È possibile viverci senza spendere una fortuna? Ecco come farlo

Quanto costa vivere da soli a Milano? Se fai attenzione ad alcuni aspetti potrai spendere davvero poco. Innanzitutto, occhio al luogo in cui fai la spesa. Scegli la periferia e fai la spesa nei supermercati che offrono marchi di qualità ma comunque a basso costo. Alcuni esempi sono i negozi Iperal, Iper Fiordaliso e Spazio Conad che ti fanno spendere in media 300 euro al mese.

Non negarti il piacere di mangiare fuori: potrai farlo spendendo meno di 25 euro in diversi locali. Ad esempio, da Pasta Madre in zona Porta Romana, da Gesto a Porta Venezia e da Il Giardino di Giada in zona Duomo.

Infine, valuta l’opportunità di prendere casa in periferia: il costo può scendere anche del 40% rispetto alla città. Non dimenticare di fare l’abbonamento per i mezzi pubblici: con la soluzione annuale spenderai 330 euro, risparmiando 138 euro.