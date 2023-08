Perché fare le vacanze a Zoagli come fa il Presidente La Russa pensando a un interessante investimento immobiliare

Mettere insieme vacanze e investimenti immobiliari è un’ottima idea per il nostro futuro. Bisogna trovare il posto giusto e questo ce lo suggerisce niente di meno che il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Vediamo di cosa si tratta.

È un comune che ha 2.297 abitanti e si trova in provincia di Genova. La Liguria è una delle regioni più ricercate per le vacanze e le ferie estive, i paesaggi attirano i turisti e il mare è limpido. Ma ci sono anche ragioni di carattere economico.

Gli immobili che troviamo sui siti specializzati sono di vario tipo e occupano fasce di prezzo variegate. Un monolocale di 46 metri quadri che si trova in centro è in vendita a 280.000 euro. Ci troviamo tra Rapallo e Chiavari in una zona rinomata. È possibile avere immobili che affaccino sugli uliveti, godersi i panorami di Portofino, vivere immersi nella natura ma anche a pochi passi da una delle movide serali più ricche di eventi e locali esclusivi. La discoteca Le Carillon Club ha spesso organizzato serate in cui la moda è stata protagonista. Missoni e Dior le Maison più presenti.

Prezzi nella media

Perché fare le vacanze a Zoagli, questa la domanda. Prendiamo spunto dal Presidente del Senato La Russa e dall’investimento fatto dal figlio. 300 mila euro per una proprietà che si trova sulla passeggiata di Levante. In zona Bristol è possibile comprare un quadrilocale da 80 metri quadri vista mare al prezzo di 365 mila euro. Solitamente gli immobili in vendita sono ristrutturarti e a 2 passi dal mare. il costo medio degli affitti è di 13 euro a metro quadro, per la vendita il prezzo è di 2.725 euro a metro quadro.

Il costo di una giornata al mare a Rapallo con 2 lettini e l’ombrellone si aggira sui 35 euro. Le trattorie non sono costose, si mangia con 15 euro a testa ed è possibile assaggiare le specialità del posto. Pasta fresca, pesto, focacce e fritti abbondano e sono di ottima qualità. I prezzi di una tazzina di caffè sono in linea con la media regionale. 1,09 euro nella maggior parte dei posti, molto più bassi rispetto a Bolzano, Cuneo e Venezia.

Perché fare le vacanze a Zoagli diventando proprietari di immobili

I genitori di La Russa portavano i figli a Zoagli in vacanza, ma la sistemazione era in albergo. Ora il Presidente è di casa perché ha una sua proprietà, il figlio ha seguito le orme e il piccolo centro sarebbe uno dei posti preferiti. I La Russa sono di casa anche a Catania, Nord e Sud non importa, l’Italia propone dappertutto luoghi ideali per vacanze e weekend di riposo e avere scelta e varietà potendo permetterselo è un gran bel lusso.

Se abbiamo cifre importanti da investire possiamo trovare ville panoramiche unifamiliari a 425.000 euro oppure ville storiche sul Golfo di Tigullio a 2 milioni. È la varietà dell’offerta che colpisce gli appassionati di annunci e investimenti immobiliari. Facendo un giro su siti come Idealista.it o Immobiliare.it possiamo trovare offerte simili con valutazione aggiornata. Le spiagge di Zoagli così come quelle di Rapallo non sono tutte a pagamento. Ce ne sono diverse libere che ci permetteranno di risparmiare vivendo una vacanza all’insegna della comodità. Treni e parcheggi sono presenti e aiutano i turisti ad avvicinarsi a queste zone senza tanti problemi. È il caso della spiaggia nei pressi del Castello Canevaro, spiaggia libera ma attrezzata di docce.