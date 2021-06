In questo articolo parleremo di una delle valli trentine che andrebbero visitate almeno una volta nella vita. Parliamo soprattutto a tutte quelle persone che alla vacanza al mare preferiscono senza neanche pensarci l’atmosfera della montagna.

Il Trentino è una delle regioni italiane più frequentate per quanto riguarda la settimana bianca.

Ma non tutti conoscono le meravigliose risorse che offre anche d’estate.

Vediamo qual è la vallata trentina, detta anche la valle incantata, poco frequentata ma incredibilmente affascinante per una vacanza all’insegna del relax.

La valle incantata

Questa valle è detta anche “la valle incantata” per i paesaggi che offre. È affascinante in qualsiasi stagione ci troviamo. Amata e conosciuta per il suo scenario naturale. Parliamo delle sue vette, dei prati e dei boschi che lasciano tutti senza parole.

Uno dei luoghi più suggestivi assolutamente consigliato da visitare è il Lago di Erdemolo. Raggiungibile camminando per circa un’oretta e mezza.

Cosa assolutamente da non perdere se veniamo a visitare questa valle è il suo museo. Stiamo parlando del Museo della valle dei Mocheni, ma non meno importante la miniera Grua va Hardimbl.

Un’attrazione è senza dubbio rappresentata dall’antico mulino ad acqua di Frassilongo.

Inoltre, le sue baite suggestive ci fanno quasi venire voglia di rimanerci tutto l’anno.

La vacanza che non ci deluderà

Questa valle poco conosciuta e frequentata d’inverno riesce a catturare molte persone che preferiscono le vacanze tra la natura.

Chi ama le camminate non può perdersi i sentieri che offre in mezzo alla natura. Tutti sentieri che ci portano ai suoi rifugi che offrono prelibatezze del luogo.

Ecco, perciò, svelata la vallata trentina, detta anche la valle incantata, poco frequentata ma incredibilmente affascinante per una vacanza all’insegna del relax.

La vacanza estiva che non deluderà in alcun modo le nostre aspettative.

