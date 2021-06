Le alici sono uno dei pesci più sottovalutati dei nostri mari. Sono ottime fritte, cucinate con la cipolla e come base per un incredibile sugo al sapore di mare. In pochi, però, sanno come sceglierle e come trattarle al meglio. Sono questi i gravi errori che molti commettono quando cucinano le alici e che potrebbero mettere a rischio la nostra salute. Ma dopo aver letto questo articolo non avremo più nulla da temere.

Il periodo giusto per comprare le alici e come capire se sono fresche

Non tutti i periodi dell’anno sono ottimali per acquistare le alici. Questi piccoli pesci si muovono in branchi e tra la primavera e l’inizio dell’autunno si spostano in acque più basse per deporre le uova. Normalmente ciò accade nei mesi di ottobre e novembre. Per questo motivo il momento ideale per mangiarle è tra fine marzo e inizio giugno.

Per evitare brutte sorprese dobbiamo sempre scegliere alici fresche. Scartiamo i pesci che hanno un colore spento e con branchie di colori diversi dal rosso e dal rosato. Probabilmente ci troviamo davanti ad animali presenti sui banchi da molto tempo. Attenzione anche all’odore. Se è troppo acuto non dobbiamo fidarci.

Sono questi i gravi errori che molti commettono quando cucinano le alici e che potrebbero mettere a rischio la nostra salute: attenzione ai parassiti e alla pulizia

Il pericolo più grande delle alici e dei pesci in generale è il parassita anisakis. Soprattutto se pensiamo di mangiarle crude. Questo microorganismo può causare gravi problemi intestinali e va eliminato prima di iniziare a cucinare. Come? Ci basterà mettere il pesce in un abbattitore o semplicemente cuocerlo sopra i 60 gradi.

L’ultimo errore da evitare è quello di una pulizia parziale e incompleta. Nel migliore dei casi rovineremo solo il sapore del pesce. Nel peggiore rischiamo di non eliminare tutte le tracce di metallo e i parassiti.

Sciacquiamo bene le alici in acqua corrente, togliamo la testa e le interiora. A questo punto dobbiamo rimuovere anche la lisca e aprire a metà i filetti senza romperli. Ripassiamo di nuovo in acqua e possiamo procedere con le nostre ricette preferite.