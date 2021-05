Continua la rubrica di ProiezionidiBorsa sui viaggi, focalizzando l’attenzione sul turismo italiano. In questo articolo ritorniamo nella bellissima Sicilia che di meraviglie da scoprire è veramente ricca. Dopo aver parlato del versante occidentale della regione, ora analizzeremo l’altro versante. La vacanza low cost che tutti aspettiamo è in questa bellissima città siciliana famosa per la storia e la natura incontaminata.

Tra storia e natura

È Catania la città che proponiamo. Ricca di storia, buon cibo e soprattutto città del vulcano più alto d’Europa, l’Etna, Catania farà innamorare a prima vista.

Non solo l’Etna, ma anche il centro storico della città è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Come ben noto, la Sicilia è stata il centro di varie dominazioni e la culla di tante gloriose civiltà. Proprio per questo, la città di Catania offre tanti monumenti da visitare risalenti a diverse epoche storiche. Del periodo romano ritroviamo il Teatro, l’Anfiteatro, le Terme, il Foro, i Sepolcri e altri siti che oggi fanno parte del Parco archeologico greco-romano di Catania. Gli altri periodi che si sono succeduti, di cui sono ben visibili e visitabili i monumenti, sono quello medievale, quello rinascimentale e quello barocco.

Ma lo spettacolo più bello è sicuramente la maestosità dell’Etna.

Le escursioni sull’Etna

Nel nostro viaggio a Catania ciò che dobbiamo fare assolutamente è una bella escursione sull’Etna. Il tragitto in macchina per arrivarci è già qualcosa di inaspettato. Durante la salita vedremo distese di lava pietrificata e delle case sommerse (purtroppo), oltre al panorama bellissimo delle varie città e del mare dall’alto. Una volta giunti, ad accoglierci ci saranno bar, ristori e negozi di souvenir. Si potrà, dunque, visitare i crateri, ovviamente inattivi, e le colate laviche. Ma soprattutto godere di una vista mozzafiato e vivere questa incredibile esperienza. C’è anche la funivia che porta all’altro cratere per la sua visita. Ecco perché la vacanza low cost che tutti aspettiamo è in questa bellissima città siciliana famosa per la storia e la natura incontaminata.

