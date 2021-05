La besciamella è fra le salse più adoperate in cucina. Non c’è bisogno di essere grandi chef per prepararla. Ma certamente è una preparazione che necessita di qualche attenzione e di un po’ di tempo. Bisogna infatti girare via via gli ingredienti durante la cottura, altrimenti si attacca sul fondo della pentola. Per questo motivo molte persone la acquistano già pronta. Oppure, addirittura rinunciamo alla preparazione del piatto. Ecco perché abbiamo deciso di condividere una tecnica rapida e facilissima. Vediamo quindi come preparare una besciamella densa e corposa in cinque minuti e senza alcuna fatica con questo metodo sbalorditivo.

Gli ingredienti sono i soliti. Ma anziché cuocere il tutto sul fuoco adopereremo il forno a microonde.

Gli ingredienti

500 ml di latte;

50 gr di burro;

50 gr di farina 00;

1 pizzico di sale;

noce moscata quanto basta.

Mettiamoci all’opera.

Cominciamo tagliando il burro a tocchetti. Mettiamolo in una ciotola, chiaramente consona per la cottura nel forno a microonde. Quindi azioniamo quest’ultimo alla potenza di 420 W per 60 secondi. A questo punto il busso sarà totalmente sciolto. Uniamo la farina. Incorporiamo con una frusta a mano questi due ingredienti. Quindi mettiamoli nel forno per 3° secondi a 700 W. Poi mescoliamo brevemente. Incorporiamo il latte freddo. Aggiustiamo di sale. Spolveriamo con la noce moscata grattugiata.

Facciamo cuocere quindi a 700 W per due minuti. Quindi estraiamo dal forno e giriamo con la frusta a mano. Infine rimettiamola nel microonde alla medesima potenza per un minuto e mezzo. Ora è il momento di un’ultima energica girata con la frusta per ottenere una salsa perfetta a prova di chef. Ecco dunque come preparare una besciamella densa e corposa in cinque minuti e senza alcuna fatica con questo metodo sbalorditivo.

Il segreto per la buona riuscita del piatto è di mescolare bene con la frusta fra una cottura e l’altra al microonde. Questo perché la farina tende a depositarsi sul fondo.

La versione senza glutine

Si può seguire il medesimo procedimento per ottenere una besciamella senza glutine. Sostituiamo quindi i 50 grammi di farina 00 con 40 grammi di amido di mais o di fecola di patate. Attenzione comunque a controllare che la confezioni riporti l’etichetta con la scritta “senza glutine”.

