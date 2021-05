Spesso e volentieri durante le faccende domestiche notiamo dei cattivi odori provenire dai nostri principali elettrodomestici. Questo avviene spesso per disattenzione più che per mancanza di pulizia. Infatti spesso ci possiamo dimenticare di arieggiare gli ambienti oppure abbiamo un sistema di ventilazione che non risulta proprio ideale. Un simile fenomeno può accadere spesso nell’area del bagno o della lavanderia proprio perché queste risultano spesso le più delicate di tutta la casa. Oggi però forniamo una soluzione pratica e veloce che ci rivoluzionerà la vita. Diciamo per sempre addio ai cattivi odori in lavatrice e in bagno grazie a questi due rimedi naturali della nonna che utilizzano ingredienti casalinghi.

Il lavaggio con il sale grosso

Diciamo per sempre addio ai cattivi odori in lavatrice e in bagno grazie a questi due rimedi naturali della nonna che utilizzano ingredienti casalinghi. Vediamo insieme come fare. Il primo escamotage sicuramente consiste in un trucco classico, ovvero spargere nel cestello una manciata di sale grosso. Azionando questo elettrodomestico su un ciclo di media durata si ridurranno in maniera semplice ed automatica i cattivi odori emanati da questo punto. Inoltre per evitare ristagni consigliamo di lasciare l’oblò sempre semiaperto in modo da far circolare l’aria in maniera più fluida.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Acqua e aceto

Un’altra idea consiste nel fare un mix di acqua e aceto di vino bianco. Mescolare questi due ingredienti non esagerando con il secondo e inserire il liquido ottenuto all’interno di un piccolo spruzzino. Ogni tanto dare qualche passata nell’area dei bocchettoni in modo da neutralizzare eventuali residui maleodoranti. Se si desidera profumare invece consigliamo due gocce di olio essenziale. Noi consigliamo quello aromatizzato al limone, ma in qualsiasi caso è meglio sceglierne uno che non risulti irritante al contatto con la nostra pelle.

Approfondimento

“Vestiti sempre morbidi e profumati con questi due ingredienti a costo zero che tutti abbiamo in casa”.