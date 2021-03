Le truffe sono sempre all’ordine del giorno. E, per combatterle, l’unica cosa che possiamo fare è conoscerle il più possibile. Essere coscienti dei raggiri più comuni, infatti, può aiutarci a evitarli. E, se vogliamo, anche a denunciare. In questo modo, infatti, eviteremo che altri possano cascare nel tranello. Aiutarci tra di noi è sicuramente la scelta migliore da compiere. Intanto vediamo l’ultimo inganno, che recentemente sta diventando forse troppo comune. Vediamo allora in cosa consiste la truffa telefonica che sta togliendo migliaia di euro alle vittime, attenzione a questa chiamata che potrebbe costarci caro.

In cosa consiste la chiamata truffa che potrebbe svuotarci il conto

La chiamata sfrutta, purtroppo, la situazione di emergenza in cui ci troviamo in questo momento. Sappiamo quanto tutti siano stanchi e sfiancati a causa della pandemia. Ed è proprio su queste sensazioni che puntano i malviventi. Cercano in tutti i modi di attecchire alle nostre paure e al terrore di perdere uno dei nostri cari in questo periodo. Ecco che cos’è questa truffa telefonica che sta togliendo migliaia di euro alle vittime, attenzione a questa chiamata completamente falsa.

Cosa dicono i malviventi

La chiamata è davvero molto semplice. I truffatori individuano un signore o una signora anziana, assicurandosi che abbiano figli. Dopo aver capito che i giovani sono ormai fuori casa e non vivono più con i genitori, allora mettono in atto l’inganno. Spiegano che il figlio o la figlia è ricoverata in ospedale. E, per le cure mediche necessarie per curare il Covid-19, hanno bisogno di 5.000 o 7.000 euro quasi nell’immediato. Vanno loro stessi a ritirarli a casa, fingendosi amici dei figli e conoscendo alcune delle loro informazioni. E diverse persone, purtroppo, ci sono già cascate. Perciò, ora che sappiamo in cosa consiste la truffa, dobbiamo aprire gli occhi e, se vogliamo, denunciare alla polizia.

