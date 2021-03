La leggenda narra che gli esseri umani usano solo il 10% del proprio cervello. Leggenda che poi con l’avanzare della scienza è stata smentita perché non è assolutamente vero. In breve, se delle parti del corpo, e quindi le cellule, non si usassero queste tenderebbero ad atrofizzarsi. Un po’ come quando ci si rompe una gamba o un braccio.

Quello che invece sfruttiamo veramente poco è il fantastico mondo dell’internet, sì proprio lui. E non stiamo parlando del dark web, ma del light web. Ad esempio ci sono delle funzioni di Google che pochi conoscono ma veramente utili e da provare assolutamente.

Google Lens

In un precedente articolo abbiamo già affrontato alcune funzioni di Google Lens, ma non tutte. Abbiamo visto come è possibile tradurre istantaneamente un testo. Magari si è in una città straniera e si ha la necessità di tradurre qualcosa. Oppure avevamo visto come è facile copiare un testo dal mondo reale e trasportarlo sul nostro telefono. E avevamo anche visto come fare shopping con Google Lens. Per recuperare queste informazioni cliccare qui.

Ma non finisce qui

Il bello di questa app o funzione di Google è che non finisce assolutamente qui. Per accedere a Lens di Google si può scaricare l’apposita applicazione oppure andare sull’app di Google e nel “cerca” cliccare sul pulsante quadrato colorato. Vediamo ora queste funzioni di Google che pochi conoscono ma veramente utili e da provare.

Google Lens è in grado di dire quale luogo è esattamente quello inquadrato. Infatti se si punta l’obbiettivo su un palazzo questa app sarà in grado di spiegare che building è. Quindi se ad esempio si è a New York, e si inquadra l’Empire State Building, Lens cercherà su Google tutte le informazioni relative al quel palazzo.

Lens funziona anche con il cibo. Infatti se si inquadra una pietanza Google cercherà online tutte le informazioni relative e offrirà anche consigli su delle nuove ricette da fare.