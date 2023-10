Un solo oggetto per risparmiare sul riscaldamento: ecco che cosa ti serve 

Molti sono preoccupati dei costi relativi alla stagione fredda, ma c’è un solo oggetto per risparmiare sul riscaldamento molto utile che vale la pena avere e usare nel modo giusto.

La stagione fredda è ormai alle porte e tutte le persone devono necessariamente pensare all’impianto di riscaldamento. Dopo una corretta e dovuta manutenzione, si potranno vivere giornate calde almeno nella propria casa.

Tutto questo comporta una spesa. Con l’aumento dei costi degli ultimi tempi, la preoccupazione per l’arrivo della bolletta è enorme. Possiamo dirvi, però, che è possibile con un solo oggetto risparmiare sul riscaldamento. È economico e potrà dare un aiuto davvero prezioso.

Ogni famiglia è alle prese ogni giorno con il calcolo delle entrate e delle uscite per far quadrare i conti a fine mese, anche solo per poter andare a fare la spesa e permettersi qualche capriccio in più. Accortezze di questo tipo sono necessarie.

Come prepararsi all’inverno

Nonostante ci siano ancora colpi di coda dell’estate e giornate in cui le temperature sono abbastanza miti, basta attendere la sera per sentire freddo e umidità fuori e in casa. Ormai l’inverno sta arrivando portando con sé tutti i suoi elementi caratteristici.

Allora, il consiglio degli esperti per far fronte a questo passaggio nel migliore dei modi è sicuramente quello di vestirsi a strati, per non avere troppo freddo e all’occorrenza togliere la giacca e non sudare. Poi, è importante la manutenzione dell’impianto di riscaldamento.

Questo significa chiamare dei professionisti per liberare i termosifoni, per controllare la caldaia, per pulire la canna fumaria, per sistemare al meglio la stufa a legna o a pellet.

Infine, bisogna sempre ricordarsi di non esagerare, di mantenere in casa una temperatura costante di 19-20 gradi, magari 18 nella camera da letto e arieggiare spesso.

Un solo oggetto per risparmiare sul riscaldamento: la pellicola isolante

Areare casa ogni mattina è fondamentale per liberarsi dei germi, dei cattivi odori e introdurre in casa aria possibilmente più pulita. Tuttavia, questo deve essere fatto per pochi minuti per non compromettere troppo la temperatura e non far sforzare di più i termosifoni o la stufa.

I grandi nemici dei costi elevanti in bolletta sono gli spifferi che arrivano da finestre e porte. Per colpa di queste fessure entra aria fredda ed esce il calore. Spesso, vecchi infissi possono far spendere molto di più rispetto a elementi nuovi.

Ecco che la soluzione, quindi, è chiara: la pellicola isolante. Naturalmente, è un’alternativa economica ad un nuovo infisso che non permetterà di risolvere completamente la situazione in caso di un’abitazione molto vecchia, ma porterà comunque ad un notevole risparmio sulla bolletta.

Dai dati raccolti, usare una pellicola isolante su finestre e porte permette una riduzione di perdita di calore di circa il 34% e d’estate una protezione del 60% in più dai raggi ultravioletti. Un oggetto da provare subito, non credete?