Il tema della finanza personale, in un’epoca connotata dalla scarsità del lavoro e da una rallentamento dell’economia che si sta facendo sentire a livello mondiale, è sempre più sentito. C’è da dire, però, che la tua situazione può non essere tragica quanto pensi. Ecco cosa dovresti notare.

Purtroppo stiamo attraversando un’epoca complessa dal punto di vista finanziario. Il lavoro precario e malpagato, le tasse, l’inflazione, non sono solo gli echi della carta stampata. Ma spettri che la maggior parte di noi affronta molto concretamente nel quotidiano. È importante quindi essere forse, ponendosi in un atteggiamento edificante, senza lasciarsi andare al comprensibile sconforto. Ti incoraggerà sapere, infatti, che sei più ricco di quanto credi se cominci a ragionare i questi 3 modi. Iniziamo a porre attenzione, ad esempio, a come ci condiziona il cosiddetto “status sociale”. Molte persone tendono a concentrarsi su ciò che dovrebbero possedere, invece che apprezzare e implementare ciò che hanno. Questo ovviamente, oltre ad essere un comportamento che genera frustrazione, impedisce di progredire con serenità.

Sei più ricco di quanto credi se cominci a ragionare i questi 3 modi

La presenza, o la mancanza, dei simboli di uno status sociale (un certo tipo di automobile o la possibilità di sfoggiare un orologio di valore, ad esempio) distoglie l’attenzione dall’analisi corretta di ciò che si possiede. Se ci rifletti un attimo, potresti renderti conto che è soprattutto il confronto con quello che possono permettersi gli altri, a farti sentire povero. Occorre ricordarsi che una situazione di benessere, vede anzitutto soddisfatti quelli che sono i tuoi bisogni essenziali. Abitazione, istruzione, nutrizione, divertimenti: concentriamoci sull’accesso a servizi importanti. Il valore aggiunto alla nostra vita non coincide necessariamente con l’acquisto di beni superflui.

Bisogna smettere di confrontarsi con gli altri

Non ti senti ricco o povero in base a quanto guadagni, se ci pensi bene, ma la consapevolezza che hai di te stesso, a volte, è solo il riflesso del contesto in cui vivi. Chiediti cosa sia davvero importante per te e se una casa enorme e sfarzosa, al posto del monolocale in cui vivi, possa davvero portarti più felicità o solo più rogne. Sia riguardo la manutenzione, ma anche sotto il profilo legale o fiscale. La ricchezza molto spesso viene concepita come ingiusta, o come un diritto di nascita. In realtà è un qualcosa che, con il giusto impegno, tutti noi siamo in grado di acquisire.

Disporre di investimenti e attività secondarie, sia attive che passive

Hai mai pensato di avviare un’attività che possa generare, nel tempo, una rendita passiva? Hai investito tempo in un canale Youtube, hai fatto pubblicare qualcosa scritto da te, hai investito in obbligazioni o azioni? Non farti prendere dalla fretta. Sono azioni sagge, che se ben ponderate di certo miglioreranno il tuo tenore di vita. Il problema, è che non lo faranno in un battito di ciglia. Sii paziente con te stesso e con ciò che hai seminato e resta fiducioso. I risultati arriveranno certamente e concorreranno ad un netto miglioramento della tua condizione.

Lettura consigliata

Ecco come potresti investire e far fruttare 1.000 euro nel 2023 e perché non depositarli in banca su un conto risparmio