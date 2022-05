Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima e che abbiano la capacità di riflettere i nostri sentimenti e le emozioni. Si tratta di una parte molto importante del nostro viso, che deve essere protetta e tutelata ogni giorno. Lo sguardo ci può rendere attraenti, affascinanti ma anche ambigui. Grazie al make up, possiamo nascondere i piccoli difetti, i segni della stanchezza e le rughe. Utilizzare i prodotti giusti e applicarli nella maniera corretta, potrebbe anche cambiare completamente il nostro sguardo e la forma degli occhi. Un mix tra mascara, eyeliner e ombretto potrebbe essere molto utile.

Ecco come ingrandire gli occhi senza utilizzare né trucco né chirurgia estetica grazie a questi consigli che renderanno lo sguardo irresistibile

Il make up aiuterebbe a nascondere i difetti ed esaltare alcune parti del viso. Ad esempio, se si hanno degli occhi piccoli, il trucco potrebbe ingrandirli e allungarli. Ma ci sono altri modi per aprire lo sguardo e renderlo seducente, senza utilizzare nessun prodotto di make up. Spesso ci occupiamo della base del viso, ma non ci preoccupiamo dei nostri occhi. Le poche ore di sonno, la stanchezza, le occhiaie, possono incupire il nostro sguardo e renderlo spento. È fondamentale, quindi, prendersi cura della pelle che si trova attorno agli occhi.

Possiamo utilizzare delle creme illuminanti che attenuino le occhiaie, ma anche usare dei rimedi naturali, che potrebbero rivelarsi molto utili. Infatti, sappiamo tutti che il cetriolo è un vero e proprio toccasana per gli occhi stanchi e per attenuare i gonfiori. Inoltre, prima di andare a letto strucchiamoci in profondità, per evitare che possano sopraggiungere delle allergie.

Non trascuriamo le ciglia e le sopracciglia

Le ciglia rendono più interessante e accattivante lo sguardo. Ma non abbiamo bisogno necessariamente del mascara per renderle belle e folte. Possiamo utilizzare dei sieri che si acquistano in farmacia. Oppure usare dei prodotti naturali. Pensiamo al classico olio di oliva, che potrebbe rinforzarle ed idratarle. Spesso trascuriamo le nostre sopracciglia. Ma anche questa parte del viso potrebbe aprire lo sguardo e rendere gli occhi più grandi. Riuscire a trovare la forma giusta è molto importante. Per avere delle sopracciglia folte, possiamo ricorrere al classico olio di ricino, che farebbe anche bene alla salute. Quindi, ecco come ingrandire gli occhi senza utilizzare nessun prodotto di make up.

Lettura consigliata

Ecco come applicare perfettamente il correttore per evitare che finisca nelle pieghe evidenziando rughe e occhiaie