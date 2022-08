Gli sbalzi di temperatura possono farci brutti scherzi. Qualcuno potrebbe sentirsi più spossato, stanco e stressato e qualcun altro potrebbe avvertire anche dei giramenti di testa.

Chissà quante volte è capitato di viverlo direttamente o di sentirne parlare da qualcuno. Quando ci si alza dal letto, la testa inizia a girare e ci si sente come storditi, con la vista che si offusca. Normalmente, questi fastidi si risolvono nel giro di pochi momenti, tornando in posizione seduta o distesa. Può capitare agli anziani, ma sovente succederebbe anche ai giovani, e le cause sarebbero molteplici.

La maggior parte delle persone tende a sottovalutare questo problema, ma questo sarebbe un comportamento scorretto. Questo fastidio potrebbe, infatti, indicare l’esistenza di una condizione fisica da tenere sotto controllo.

La testa che gira mentre ci alziamo potrebbe segnalare un problema

I giramenti di testa creano una sensazione di instabilità e stordimento piuttosto profondi in chi li vive. Possono risultare molto fastidiosi, soprattutto se si verificano con una frequenza alta.

Spesso tendiamo a prendere sotto gamba il normale capogiro, attribuendone la causa al tempo o alla stanchezza. Talvolta è proprio così, ma, in altri casi, questo problema potrebbe indicare la presenza di una patologia. Il capogiro, infatti, sarebbe anche tra i campanelli d’allarme dell’infarto.

In particolare, se il giramento di testa si verifica passando dalla posizione seduta a quella eretta, potrebbe indicare un caso di ipotensione ortostatica. Ecco perché la testa che gira mentre ci alziamo dal letto sarebbe un problema da non sottovalutare.

Cos’è l’ipotensione e come si cura

Secondo Humanitas, l’ipotensione si verificherebbe nei momenti in cui la pressione del sangue sarebbe particolarmente bassa. In sostanza, la pressione si abbasserebbe al di sotto del valore di 90 mmHg per la massima, e 60 per la minima.

I problemi che causerebbero questa condizione sarebbero diversi. Da carenze di vitamine, a malattie vere e proprie, fino anche alla disidratazione. Per questo motivo, consigliamo di informare il proprio medico curante in casi come quelli appena descritti.

Ecco quali sarebbero le possibili terapie

Il medico curante valuterà la nostra situazione e ci consiglierà la cura migliore. In alcuni casi tutto potrebbe risolversi senza alcuna cura. In altri casi, invece, potrebbe servire un trattamento specifico. Complessivamente, i sintomi potrebbero migliorare anche incrementando la qualità della propria vita.

