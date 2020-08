Cosa fare se si perde la tessera sanitaria? Gli esperti rispondono ai lettori di ProiezionidiBorsa che si domandano come ci si debba comportare in caso di smarrimento del documento fiscale.

A cosa serve la tessera sanitaria

La tessera sanitaria è un documento estremamente importante per ogni cittadino. Il rilascio avviene in maniera automatica per ciascuno da parte dello stato. Fra i tanti scopi, ha come finalità principale quella di garantire il diritto all’assistenza sanitaria nei Paesi dell’Unione Europea o in accordo con essa. Data la sua importanza sul piano sanitario e assistenziale, è importante seguire le procedure che vi indichiamo in caso di smarrimento.

La procedura da seguire

Cosa fare se si perde la tessera sanitaria? Quando il cittadino subisce un furto o si rende di conto di aver smarrito la tessera sanitaria, questo evento va tempestivamente segnalato. In caso di smarrimento, infatti, una delle prime cose da fare è proprio quella di provvedere alla denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

A) recandosi presso il più vicino commissariato di Polizia per sporgere denuncia;

B) avviando la procedura di denuncia online accedendo al sito della Polizia di Stato.

Nel caso in cui l’interessato scelga quest’ultima modalità, ossia la denuncia via web, questa non può dirsi completa se si svolge esclusivamente online. Come si specifica sul portale della Polizia di Stato, alla denuncia online deve seguire la sottoscrizione dell’atto in presenza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. In sostanza, la denuncia online rappresenta solo il primo passo attraverso cui inserire l’atto e scegliere l’ufficio presso il quale si intende completare la procedura. Il denunciante ha 48 ore di tempo per presentarsi presso il Commissariato che ha scelto e completare la formalizzazione.

Come richiedere una nuova tessera sanitaria

Una volta che si ha completato la procedura di denuncia, è possibile richiedere il rilascio di una nuova tessera sanitaria. In questo caso, l’interessato deve inoltrare una richiesta all’Agenzia delle Entrate comunicando il proprio codice fiscale. Anche qui la procedura da seguire può svolgersi interamente online senza la necessità di recarsi presso l’ASL o gli Uffici dell’AdE. Per approfondimenti sull’ottenimento della carta di identità elettronica, è possibile consultare la pagina presente qui.