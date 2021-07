Molti di noi si sono posti l’obiettivo personale di passare meno tempo davanti a uno schermo. L’idea di riuscire a farlo senza che questa diventi una rinuncia sembra, però, impossibile. Dopotutto, gli schermi sono diventati una parte integrante della nostra vita quotidiana e starne lontani può diventare una sfida che molti di noi non riescono a superare, se non con uno sforzo cosciente. Non deve essere necessariamente così.

Esistono, infatti, dei metodi per “manipolare” la nostra mente e rendere lo schermo meno attraente. Di conseguenza, passeremo meno tempo al telefono e potremo dedicarci ad altre attività Vediamo come possiamo passare meno tempo al telefono senza costrizioni e rinunce.

La tecnica più semplice e senza rinunce per passare meno tempo al telefono

Il trucco per trascorrere meno tempo davanti a uno schermo è quello di “auto-manipolarci”, cioè rendere lo schermo meno attraente per il nostro cervello e fare in modo che non catturi la nostra attenzione. Ma come farlo? Inutile impostare sveglie o app che ci fanno sentire in colpa. La soluzione è molto più banale. La tecnica più semplice e senza rinunce per passare meno tempo al telefono è questa: impostare il nostro schermo in bianco e nero. Proprio così: talmente semplice da sembrare banale. Ma perché funziona?

Impostiamo il telefono in bianco e nero per risultati immediati

La nostra attenzione è facilmente catturata da oggetti luminosi e lo schermo del telefono è uno di quelli, perciò ha la nostra attenzione e la mantiene a lungo. Possiamo, però, “hackerare” il nostro cervello in maniera molto semplice: se eliminiamo i colori sgargianti dallo schermo, esso non sarà altrettanto attraente. Molti telefonini hanno un impostazione per rendere lo schermo in bianco e nero. Se il nostro cellulare non è tra questi, possiamo facilmente scaricare un’applicazione gratuita per rendere il nostro telefono in bianco e nero. Passeremo meno tempo a fissare lo schermo e la nostra produttività sul lavoro e nella vita quotidiana ne verrà influenzata positivamente.

Approfondimento

Ecco anche due rimedi naturali per dare sollievo agli occhi dopo troppe ore passate davanti allo schermo.