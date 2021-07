Se c’è una cosa che accomuna tutti gli italiani è senza dubbio l’amore per l’estate. Il motivo è semplice: estate vuol dire vacanza!

Che sia per un weekend o per un mese intero, che sia al mare o in montagna, nessuno può rinunciare alla propria vacanza estiva.

Tuttavia, quando si organizza una vacanza spesso è necessario far quadrare i conti. Fra spese di viaggio, trasporti, ristoranti e pernottamenti non è sempre facile rispettare il budget prefissato.

Fra tutte le spese la più incisiva è probabilmente quella relativa ai pernottamenti.

Con questi semplicissimi consigli sarà possibile risparmiare fino al 30% sulla spesa relativa ai pernottamenti.

Ecco tutti i consigli utili per risparmiare tantissimi soldi sulle prenotazioni in hotel, B&B o casa-vacanze

Spesso a far lievitare i conti sono le commissioni da pagare ai famosi portali web utilizzati per la prenotazione.

Queste commissioni di servizio, a carico del viaggiatore o del gestore della struttura, spesso possono raggiungere il 25/30% dell’importo totale. Le commissioni ovviamente variano in base al portale utilizzato.

Una stessa struttura ricettiva è normalmente presente su più portali e spesso con notevoli differenze di prezzo.

Per questo, un primo consiglio è innanzitutto quello di confrontare la stessa struttura sui vari portali e scegliere il prezzo migliore. Una volta individuata la struttura sarà estremamente semplice confrontare i prezzi presenti sul web.

Se però si vuole davvero abbattere il costo delle commissioni il modo migliore è quello di contattare direttamente la struttura. In questo modo né il viaggiatore né il gestore della struttura dovranno pagare alcuna commissione.

Un ultimo consiglio per evitare brutte sorprese

Di regola qualsiasi struttura recettiva ha un proprio sito o una pagina web attraverso cui prenotare.

Un pagamento tracciato è il modo migliore per evitare brutte sorprese.

Se la struttura non dispone di un sistema di prenotazione online è bene controllarne la presenza sul web per assicurarsi che effettivamente svolga un’attività ricettiva. Ad ogni modo si consiglia sempre di lasciare traccia della prenotazione attraverso uno scambio di mail di conferma ed un bonifico di acconto.

Risparmiare tantissimi soldi sulle prenotazioni in hotel, B&B o casa-vacanze è semplicissimo ma è fondamentale farlo in totale sicurezza.

In tema di vacanze, ecco un consiglio per un’esperienza di viaggio davvero indimenticabile!