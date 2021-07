È un dato di fatto che per stare bene l’attività fisica sia fondamentale, non solo da giovani, ma anche e soprattutto andando avanti con l’età. Lo sport, infatti, mantiene sia il corpo che la mente sani e forti, e contribuisce a prevenire varie patologie. Tra queste, le principali sono le patologie cardiovascolari e polmonari, ma anche la debolezza di articolazioni ed ossa nell’età anziana.

Per cui, se è vero che allenarsi è fondamentale per star bene, vediamo quante ore alla settimana sono consigliate per le diverse fasce di età.

Ecco quanto allenarsi alla settimana per essere sempre in salute secondo gli esperti

Esistono varie scuole di pensiero che cercano di rispondere a questo quesito. Secondo alcuni, basterebbe allenarsi anche solo una volta alla settimana, ma in modo intenso e per un tempo prolungato. Secondo altri, invece, un’attività anche più leggera ma continuativa durante la settimana è da prediligere, con almeno 3 allenamenti settimanali.

In linea di massima, idealmente si consiglia di allenarsi almeno 3 volte alla settimana, con sedute di 40-60 minuti. Infatti, uno studio condotto da Harvard ha determinato che allenarsi almeno 150 minuti alla settimana riduce notevolmente il rischio di patologie cardiovascolari.

Vediamo ora quante ore di attività fisica sono consigliate in base alle fasce di età.

Quanto allenarsi in base all’età

Ecco che abbiamo visto quanto allenarsi alla settimana per essere sempre in salute secondo gli esperti, ma questi valori generali cambiano a seconda dell’età.

Fino ai 17 anni i giovani dovrebbero svolgere ogni giorno almeno un’ora di attività fisica leggera, come una camminata. Inoltre, almeno 3 volte alla settimana, dovrebbero praticare delle attività più intense. In questo modo, i ragazzi rafforzano muscoli e ossa, e fanno il pieno di endorfine, per essere sempre sereni e in salute.

Per quanto riguarda gli adulti fino ai 65 anni circa, la scelta è tra 150-300 minuti di attività leggera alla settimana o 75-150 di attività intensa. Questo significa che, indicativamente, si dovrebbero fare almeno 4 giorni alla settimana in cui fare tra 40-60 minuti di camminata o altra attività leggera. O in alternativa, allenarsi più intensamente almeno 3 volte alla settimana per non meno di 30 minuti circa.

Infine, agli over 65 si raccomanda di svolgere, almeno 3 giorni a settimana un’attività fisica leggera per un minimo di 150 minuti settimanali. L’ideale è di combinare, mobilità permettendo, diverse pratiche. Infatti, si dovrebbe far attenzione a praticare un’attività che unisca il rafforzamento dei muscoli, la flessibilità e l’equilibrio con un’attività aerobica di base.

Ecco, quindi, quali sono le linee guida su quanto allenarsi per star bene ad ogni età.

