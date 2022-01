Chi si occupa delle pulizie di casa sa bene quanto sia importante provvedere all’igiene del bagno. Bidet, lavandino e asciugamani devono essere sempre puliti e disinfettati. Ma se c’è una parte che non possiamo assolutamente trascurare è il water.

È il sanitario prediletto per i nostri bisogni e per questo dovremmo pensare di eseguire una pulizia costante di tutte le sue parti. In precedenza avevamo già visto come sbiancare e igienizzare la tavoletta del WC con qualche rimedio pratico a prova di sporco. Ora spiegheremo come occuparci di un’altra zona da non tralasciare: la tazza.

Macchie gialle e odori sgradevoli

Se non c’è ancora capitato di notare l’interno del water ingiallito o alquanto puzzolente siamo fortunati. Infatti, questo è un problema piuttosto comune scaturito da diversi fattori. In primis potremmo avere a che fare con la proliferazione di batteri e microorganismi dannosi, che hanno scelto la tazza come proprio nido.

Le macchie gialle potrebbero essere altresì la conseguenza di una scarsa pulizia o dell’utilizzo di prodotti aggressivi. Le superfici in ceramica, infatti, andrebbero trattate con prodotti adeguati a evitare di danneggiarne lo smalto.

La tazza del water brillerà come un diamante con questo rimedio veloce per sbiancare e disinfettare le pareti senza candeggina

Se desideriamo vedere di nuovo il nostro water pulito e libero dai cattivi odori, dovremmo ricorrere a un furbo stratagemma. Ancora una volta ci basterà farci aiutare da due utilissimi prodotti della casa. Ci riferiamo a sale da cucina e detersivo per piatti.

Il potere congiunto di questi due normalissimi ingredienti ci permetterà di far risplendere una volta per tutte la tazza del water. Il procedimento consiste nel versare in una ciotolina 3 cucchiai di sale e un paio di detersivo per piatti. Amalgamiamo per bene gli ingredienti fino a formare un impasto piuttosto denso e grumoso.

A questo punto distribuiamo il composto con una spugna su tutta la parte interna del water. Se vogliamo, possiamo passarlo prima sul bordo e sulla tavoletta.

Dopo avere atteso 10 minuti che faccia effetto potremo risciacquare tutto con un po’ di acqua. La tazza del water brillerà come un diamante con questo rimedio veloce per sbiancare e disinfettare le pareti senza candeggina.

Sacchettino profumato fai da te

Se non siamo ancora soddisfatti, potremmo creare un utile contenitore da appendere al bordo del water per profumare l’interno. In una bacinella versiamo due cucchiai di bicarbonato, un goccio di succo di limone e detersivo per piatti. Mescoliamo tutto, quindi travasiamo il composto in un apposito sacchetto impermeabile che appenderemo nel water.