San Silvestro è il momento giusto per fare i bilanci. Sia quelli delle aziende, che quelli famigliari, che quelli personali che ognuno di noi può fare al termine di ogni anno. Il 31 dicembre chiuderà questo 2021 segnato ancora dalla pandemia, dalle tante vittorie sportive e da alcuni lutti molto importanti. Eppure, al termine dell’anno si possono andare anche a ricercare quelle che sono state le più grandi curiosità o le notizie più strambe per sorridere un po’.

I record dell’anno, dai più assurdi ai più incredibili. Abbiamo già visto l’ortaggio da Guinness dei Primati che si trova in Toscana. Ed è proprio da questo libro che prendiamo la storia che andremo a raccontare. Un racconto dolce, che è molto adatto proprio in questo periodo di festa, che sta correndo verso l’arrivo della Befana, la simpatica vecchina che tutti i bambini adorano.

Pensione da Guinness dei Primati per le sorelle gemelle più vecchie del Mondo

Ci dobbiamo trasferire a migliaia di chilometri da qui, precisamente nella terra del Sol Levante: il Giappone. Qui, su una delle tante isole che compongono l’arcipelago, sono nate le sorelle gemelle più vecchie ancora in vita. Esattamente il 5 novembre del 1913. Quindi, le due protagoniste, hanno da poco compiuto i 108 anni di età. Una storia davvero curiosa. Umeno Sumiyama e Koume Kodama, questi i loro nomi, hanno vissuto separate gran parte della loro vita. A partire dalla fine della scuola elementare, infatti, il loro destino si è diviso e le ha portate in angoli diversi del Giappone. Per i primi 70 anni, i loro incontri sono stati piuttosto rari. Quando poi è arrivata l’età della pensione, le due sorelle hanno deciso di vivere una accanto all’altra. Non solo nella stessa abitazione, ma percorrendo il loro paese d’origine in lunghi pellegrinaggi nel nome di Budda.

Quando non sono state più in condizione di essere autonome, sono state trasferite in due case di cura differenti e qui, ancora una volta, il destino le ha divise. A riunirle, in maniera definitiva, però, ci ha pensato il Guinness dei Primati che, nel settembre scorso, le ha iscritte ufficialmente con la motivazione di essere le due gemelle più longeve della storia dell’umanità. Un record tolto a un’altra coppia di donne giapponesi. La notizia ha raggiunto le due venerande signore nei rispettivi luoghi di cura, con tanto di certificato ufficiale.

Il Giappone è un paese per vecchi

Sono ben più di 86 mila i centenari presenti nella terra del Sol Levante. Una percentuale vicino al 50% ha celebrato il secolo di vita proprio in questo 2021. Questo spiega, in gran parte, il motivo per cui in Giappone si possa lavorare fino a 85 anni, se in salute, prima di percepire la pensione. Calcoliamo che quasi un terzo della popolazione giapponese è over 65. Stiamo parlando di più di 35 milioni di persone. Un numero davvero incredibile. Come la pensione da Guinness dei Primati per le sorelle gemelle più vecchie del Mondo, che hanno da poco compiuti i 108 anni. C’è da credere che altre coppie, nei prossimi anni, cercheranno di strappare loro questo record, visto la longevità della popolazione giapponese.