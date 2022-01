Durante le festività natalizie si preparano sempre dei deliziosi manicaretti. Sulle nostre tavole non possono mancare gli antipasti, i primi ispirati alle ricette della tradizione, i secondi di carne o pesce e i dolci tipici. Molti si lasciano trasportare dall’entusiasmo per accorgersi, poi, di aver cucinato una quantità di cibo spropositata.

Ma nulla va sprecato o buttato via, anzi il cibo avanzato può essere condiviso con parenti e amici e consumato nei giorni successivi.

Quello che non mangiamo, può anche essere riposto in freezer e diventare una risorsa preziosissima quando, non abbiamo né voglia e né tempo di metterci ai fornelli.

Basta ricette troppo complicate ecco un dolce senza cottura da preparare con gli avanzi del pandoro o panettone

Non sono solo le lasagne o il roast beef ad avanzare, ma spesso apriamo il sacchetto del pandoro o del panettone e non ne mangiamo neanche una fettina.

Il pandoro è un dolce della tradizione veronese dalla tipica forma a stella, mentre il panettone proviene dalla tradizione milanese ed è farcito con uvetta e canditi.

Purtroppo se non vengono consumati in tempi brevi, perdono la morbidezza e loro fragranza.

Quindi basta ricette troppo complicate ecco un dolce senza cottura da preparare con gli avanzi del pandoro o panettone. Una squisitezza pronta in poco tempo, che non necessità né di uova né di farina.

Ingredienti per preparare il salame dolce al pandoro o al panettone

300 grammi di pandoro o panettone;

120 grammi di zucchero a velo;

50 grammi di mandorle tritate grossolanamente;

50 grammi di nocciole tritate grossolanamente;

100 grammi di burro;

300 grammi di cioccolato fondente;

latte quanto basta.

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta sciogliendo il cioccolato a bagnomaria. In una ciotola lavoriamo il burro ammorbidito con metà dello zucchero a velo. Aggiungiamo il cioccolato fuso, le nocciole e le mandorle tritate grossolanamente. Uniamo il pandoro o il panettone tagliato a pezzettini e qualche cucchiaio di latte.

Lavoriamo l’impasto con le mani e trasferiamolo su un foglio di carta forno. Formiamo un cilindro (deve avere proprio la forma del salame) e avvolgiamolo nella carta, chiudendo le estremità come se fosse una caramella.

Lasciamo compattare il dolce nel frigo per 3 ore. Trascorso questo tempo prendiamo il nostro salame dolce, eliminiamo la carta e cospargiamolo di zucchero a velo. Tagliamo delle fette non molto sottili e serviamole accompagnate dalla panna montata o da questa crema golosa pronta in 5 minuti e senza cottura.

