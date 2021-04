Ognuno di noi, quando decide di dar vita a un orto o a un giardino, ci tiene a curarlo come si deve. Donare le giuste attenzioni alle nostre semine, ai nostri fiori e alle nostre piante è quasi un dovere. E sicuramente tantissimi non solo spendono tanto tempo in questa attività, ma lasciano libera anche la propria creatività. E, soprattutto, vogliono dar vita a un luogo verde originale, fuori dal comune e personale. Per questo motivo, a molti potrebbe venire l’idea di creare un proprio compost. E, se lo si volesse fare, ecco la strabiliante ragione per cui tutti quanti adesso stanno usando la Coca-Cola per il loro giardino e orto.

Cos’è un compost nel dettaglio

Partiamo dalla spiegazione nel dettaglio del compost. Si tratta di un terricciato, che è il risultato di una trasformazione e di una fermentazione di materie organiche concimatorie. Quindi, in sintesi, è un concime naturale che si può ricavare dai rifiuti di umido organico. Perciò, cenere di legna, avanzi di cibo, gusci d’uovo, tutti questi elementi possono comporlo. E tutti vengono degradati grazie ad alcuni batteri che scompongono le molecole quando entrano in contatto con l’ossigeno.

Ecco come possiamo sfruttare il potere della Coca-Cola per il nostro compost

La Coca-Cola sarà una grandissima alleata nella crescita del nostro compost. Infatti, oltre ai tanti usi che se ne possono fare in casa, questa bevanda ha una capacità nascosta incredibile. Secondo la credenza popolare, infatti, pare aiuti a velocizzare il processo compiuto dal nostro compost. E questo grazie allo zucchero presente in essa, che alimenta i microrganismi presenti nel nostro compost.

Dunque, ecco la strabiliante ragione per cui tutti quanti adesso stanno usando la Coca-Cola per il loro giardino e orto. Davvero incredibile! Bisogna sottolineare, per amor del vero, che non c’è una prova scientifica in merito. Ci si basa, come accennato poco fa, sulle conoscenze delle vecchie generazioni, che sicuramente ne sanno parecchio più di noi!

