Non tutti hanno la fortuna di possedere un orto o un giardino. Ma chi ce l’ha, deve apprezzarla, curando le piante e i fiori come fossero dei figli. E sappiamo tutti molto bene che anche le piante, come i bambini, hanno bisogno di essere protette. E il consiglio che vogliamo dare oggi serve proprio per raggiungere questo obiettivo.

Infatti, sembra davvero incredibile, ma ecco quello che dei semplici rami vecchi possono fare per le nostre piante!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Prendiamo dei vecchi rami che pensavamo di buttare e realizziamo un piccolo nido protettivo

Le piante, come ogni altro essere vivente, hanno bisogno di protezione a volte. E noi, se teniamo al nostro orto o al nostro giardino, dobbiamo fornirgliela al massimo delle nostre possibilità. Per fare ciò, possiamo ricorrere comunque a degli espedienti che ci aiutino a realizzare il nostro obiettivo. E, in questo caso, in nostro soccorso arrivano proprio dei vecchi rami. Con questi, infatti, potremo dar vita a un delizioso nido protettivo che proteggerà in particolare le piante da forti precipitazioni. Vediamo come crearlo in poche e semplici mosse.

Come realizzare il nido che proteggerà le nostre piante dalle intemperie

Creare un nido protettivo per le piante è davvero un’operazione semplice, che non richiederà assolutamente grandi sforzi. Per prima cosa, raduniamo quanti più possibili rami vecchi. Ora, inseriamone le estremità nel terreno, ai lati della pianta, creando in questo modo dei piccoli archi che vadano a circondarla. Ed ecco realizzata la protezione di cui le nostre piante avevano bisogno!

Quindi sì, sembra davvero incredibile, ma ecco quello che dei semplici rami vecchi possono fare per le nostre piante! Proviamo a creare questi piccoli nidi protettivi nel nostro giardino, nel nostro balcone o nel nostro orto. In questo modo, proteggeremo le piante e riusciremo a dar vita a un insieme di fiori rigogliosi che stanno per sbocciare! Provare per credere!

Approfondimento

L’errore madornale che facciamo tutti gettando questo ingrediente in cucina che invece è davvero utile soprattutto per il nostro giardino