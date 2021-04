Finalmente è arrivata la primavera che con il suo calore e i suoi colori mette tutti di buonumore. La primavera non è soltanto il preludio dell’estate, ma rappresenta un’occasione per sfoggiare i look più audaci.

Via il grigiore invernale e spazio alla luminosità, al calore e alla luce. Quando parliamo di look non ci riferiamo soltanto all’outfit, ma anche a tanto altro. Ciò su cui vogliamo concentrarci in questo articolo sono le nostre mani, nello specifico le nostre unghie.

Con l’arrivo della bella stagione possiamo permetterci smalti sgargianti dalle tonalità calde o fredde a seconda dei gusti. Per farlo, però, è necessario avere delle unghie forti e curate. Come fare? Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo un suggerimento da dare.

Basta un uovo per rinforzare le unghie e il risultato è incredibile

Si tratta della maschera all’uovo e miele, resa straordinaria dall’aggiunta dell’olio d’oliva. Ciò che dobbiamo fare è unire un cucchiaio di miele ad un tuorlo d’uovo all’interno di una ciotolina, per poi aggiungere un filo d’olio. Quindi, mescolare il tutto e metterlo sulle unghie. Possiamo aiutarci con un pennello da smalto o usare direttamente le nostre dita. Lasciamo riposare per mezz’ora e sciacquiamo delicatamente. L’azione combinata di questi ingredienti risulta estremamente emolliente e nutritiva, un vero toccasana per la salute delle nostre mani.

L’importanza di una buona base

Avere unghie forti e levigate è fondamentale sia per la nostra bellezza che per creare una buona base per la manicure. Difatti, in questo modo permetteremo allo smalto di scivolare in modo più fluido e di permanere più a lungo sulle nostre mani. Quante volte ci sarà capitato di dover passare serate intere a rimettere lo smalto rovinatosi dopo sole 24 ore da quando lo avevamo messo. Inoltre, unghie forti e sane donano alle mani un aspetto più curato. Si sa infatti che questa è la parte del corpo più sensuale in una donna, come già sottolineato in un precedente articolo (link qui).

Basta un uovo per rinforzare le unghie e il risultato è incredibile, perché non provare sin da subito?