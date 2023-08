I 2 segni zodiacali con il fiuto per il denaro innato e più sviluppato

Come diceva un brillante umorista inglese, se i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria. Alcuni di noi hanno la fortuna di avere un quadro di partenza più semplice.

Si tratta ovviamente di impostazioni favorite dalle stelle. Ogni animo approfondisce poi nella propria esistenza alcuni tracciati personali. Ma certo, quella di avere un sesto senso per gli affari è una capacità che può aiutare molto nella vita. Che piaccia o no, il denaro rende molte cose più semplici nella vita. Curarsi è più rapido, i viaggi sono più lunghi, e gli hobbies sono più variegati. Non tutto si compra con il denaro, ed alcune delle persone più felici della terra riescono a prescindere dalla presenza del denaro. Ma ecco quali sono i 2 segni zodiacali con il fiuto per il denaro innato e sempre alla ricerca di opportunità.

Per il Capricorno il merito è la perseveranza

Volere che le proprie ambizioni vadano a buon fine: è questo il segreto dei figli del Capricorno. Non sempre l’obiettivo va a buon fine: a forza di insistere, alle volte si raggiunge la meta; altre, ci si può bruciare come una candela. Ma perseverare è la condizione necessaria, seppur non sufficiente, per avere successo. Certo il Capricorno è un segno ipersensibile: tenere il broncio e avere rancore può portare brutte conseguenze. Ma certo l’influenza di Saturno è evidente, specie nel lato calcolatore. Se l’ambiente di lavoro richiede questo, ben venga. Altrimenti, potrebbero avere delusioni. Una parte del carattere del Capricorno è legata al risparmio. Come sa chi lavora nel mondo dell’economia, può essere sia un grande pregio che un limite all’investimento. Attenzione a non esagerare.

Anche nati sotto il segno dell’Acquario sono naturalmente predisposti alle intuizioni, anche di natura economica. Ingegnosi ed energici, sono in grado di scegliere le persone di cui fidarsi con naturale tranquillità. Questo a prescindere, mediamente, dell’origine sociale di partenza dell’altra persona. Sono ottimisti e creativi, ottime basi per un business di successo. Attenzione però, perché altri lati dell’animo potrebbero apparire come lato nascosto della medaglia.

I 2 segni zodiacali con il fiuto per il denaro innato e sempre alla ricerca di opportunità

Nonostante, o forse a causa, dello spiccato senso dell’onestà, l’Acquario, che di solito ammassa acqua e sostanze, sono in grado di fratturarsi. In parole meno metaforiche, potrebbero non mantenere le promesse quando percepiscono un cambiamento delle condizioni. Inoltre, talvolta, rinviano le decisioni che forse andrebbero assunte con maggiore solerzia. Sono, e restano, ottimi inventori di nuove idee.

Lettura consigliata

Quasi 5.000 euro persi all’anno per famiglia in cibo e alimenti per questi errori clamorosi evidenziati dalla ricerca