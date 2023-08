Come fare per lavorare nelle case d’asta e quanto si guadagna ogni mese: 5 consigli utili

Come fare per lavorare nelle case d’asta-proiezionidiborsa.it

Quando sentiamo i prezzi di vendita dei quadri e degli oggetti presentati dalle case d’asta rimaniamo sorpresi. Siamo portati a pensare che tutto ciò che riguarda questo settore possa portare ricchezza. Facciamo chiarezza sui guadagni di chi lavora e di chi studia per lavorare.

Per lavorare nelle case d’asta non è previsto un percorso particolare. I modi con cui venire a contatto con questa realtà sono diversi. Basta rispondere a un annuncio di una casa d’asta che cerca un receptionist per lavorare all’interno della società. In questo modo si parte dal basso ma se mostriamo predisposizione, interesse, serietà e affidabilità è possibile che ci vengano offerti in breve tempo posizioni migliori.

All’interno di una casa d’asta l’obiettivo da raggiungere è avere a che fare con le opere d’arte. Maneggiarle è una responsabilità, spesso si tratta di opere che valgono milioni quindi è necessario agire con prudenza. Non tutti si sentono in grado di lavorare tenendo sempre alta la soglia dell’attenzione. La casa d’asta fa lavoro di squadra, gli esperti d’arte sono tutti laureati in storia dell’arte e conoscono alla perfezione il valore delle opere. È necessario non solo conoscere il mercato e il suo andamento, i collezionisti e le opere di settore ma aggiornarsi continuamente e studiare senza interruzione. La passione deve essere molto forte.

Italia e USA

Se ci chiediamo come fare per lavorare nelle case d’asta, la risposta è semplice. Si può cominciare dal basso oppure fare il percorso di studi, farsi conoscere con le pubblicazioni e specializzarsi in un settore determinato. Come molti altri lavori, se si vuole raggiunge un livello elevato lo sforzo da compiere è notevole. Ne vale la pena? Quanto si guadagna all’interno delle case d’asta?

Il salario mensile per il livello base per tecnici di gallerie, musei e biblioteche va da 579 euro a 1.344 euro. Dopo 5 anni di esperienza il reddito sale al range successivo che varia da 674 euro a 1.555 euro mensili. Diverso il discorso per i banditori. Spesso i banditori hanno studiato marketing, storia, amministrazione e arte. L’istruzione universitaria può tornare utile ma non sempre è richiesta. È comunque necessario avere una buona presenza. Negli Stati Uniti il guadagno del banditore si aggira tra i 47 mila dollari e i 57 mila dollari all’anno. Inoltre guadagnano una percentuale che va dal 10 al 15% sulle vendite lorde. In Italia gli stipendi sono simili, un banditore potrebbe essere equiparato all’agente commerciale e guadagnare fino a 5.000 euro al mese. Le percentuali dipendono dai contratti che vengono firmati con le case d’asta.

Come fare per lavorare nelle case d’asta, leggere e studiare

Il modo migliore per entrare in questo settore se siamo interessati è quello di studiare da soli ogni giorno a prescindere da eventuali esami che dobbiamo sostenere. Il percorso verso la conoscenza è sempre molto personale. Abbiamo a disposizione YouTube per osservare come avvengono le aste e imparare trucchi e segreti. Approfittiamone.

Alcuni libri devono essere presenti nella nostra libreria se siamo interessati a questo settore. Il libro di Francesco Poli, Il sistema dell’arte contemporanea, potrebbe essere un punto di riferimento. Creiamo una mappa per studiare la presenza delle gallerie o delle case d’asta nel nostro territorio quindi sul territorio nazionale. Potrebbe essere necessario spostarsi per poter lavorare. Condividiamo sui social la nostra passione perché le conoscenze giuste potrebbe arrivare on line. Ogni settore ha regole precise per poterci lavorare, entrare non sempre è facile. Se ci viene chiesto di partire dal basso accettiamo senza pensarci. La scalata potrebbe essere rapida e indolore. Dipende da noi.

Lettura consigliata

