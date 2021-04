Immaginiamo di pulire il nostro viso con un fazzoletto sporco di fango. Questo è esattamente ciò che succede quando laviamo il nostro pavimento con un mocio o uno straccio non perfettamente puliti e igienizzati. Anche se non lo vediamo a occhio nudo, lo sporco sul nostro pavimento esiste e non potrebbe essere altrimenti.

Il pavimento, infatti, è perennemente a contatto con le scarpe. Quando rientriamo a casa dopo essere usciti in esterno, magari dopo aver calpestato cose varie sul manto stradale, portiamo nel nostro ambiente domestico di tutto. Per questo motivo è importante avere sempre cura di lavare e igienizzare il proprio pavimento.

Per farlo, non basta un buon detergente, ma servono anche gli strumenti giusti e puliti, soprattutto. Questi attrezzi del mestiere dovrebbero essere lavati regolarmente, meglio con metodi naturali per evitare di inquinare l’ambiente e la nostra salute. Scopriamo insieme qual è la soluzione ideale per igienizzare al 100% gli stracci e il mocio senza fatica: è questo ingrediente economico che tutti abbiamo in casa.

Un potente antibatterico

La resa delle pulizie domestiche dipende anche dagli strumenti che utilizziamo. Vediamo quindi come igienizzare al meglio i nostri stracci e moci con questo elemento totalmente naturale e molto economico. Stiamo parlando di un ingrediente che abbiamo tutti in casa.

Solitamente, lo utilizziamo per dare quel tocco aspro a cibi e bevande, ma il suo potere è riconosciuto nelle pulizie domestiche. Stiamo parlando del limone. Questo, infatti, è un ottimo alleato nelle pulizie domestiche, per il suo grande potere antibatterico e disinfettante. Per questo è perfetto per pulire le superfici, ma non solo.

Una miscela semplice ma molto efficace

Riempiamo un secchio con acqua, rigorosamente calda. Dobbiamo riempirlo oltre la metà. Ora aggiungiamo all’acqua il succo di due limoni.

A questo punto, immergiamo in questa soluzione il mocio che utilizziamo normalmente, più i nostri stracci. Quindi lasciamo tutto in ammollo per 2-3 ore, dopodiché risciacqueremo accuratamente gli attrezzi.

Questo metodo renderà i nostri strumenti profondamente puliti e igienizzati grazie all’azione disinfettante del limone. Un metodo davvero semplice, pratico e molto economico per ottenere una pulizia davvero perfetta.

Oltretutto, l’aroma del limone si diffonderà nell’ambiente domestico, lasciando un piacevole profumo di pulito. La soluzione ideale per igienizzare al 100% gli stracci e il mocio senza fatica è questo ingrediente economico che tutti abbiamo in casa.