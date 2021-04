Molte persone amano le piante e dedicano molto tempo a prendersene cura. È un’attività che fa bene al cuore e allo spirito. Quello che forse non tutti sanno è che esistono piante rarissime e dal valore inestimabile. Infatti, in questo articolo vogliamo spiegare perché se possediamo una di queste 4 bellissime piante abbiamo tra le mani un vero e proprio tesoro.

Coccodrillo dello zafferano

Questo fiore è caratterizzato dal suo colore lilla intenso e uno stame di colore giallo acceso o arancione. Da questo fiore si estrae lo zafferano che è una delle spezie più care al mondo. Nonostante sia largamente diffuso e molto consumato in cucina, il suo prezzo è molto elevato in quanto il processo di estrazione è lungo e complesso. Proprio per questo motivo questi fiori possiedono un valore tanto alto.

Orchidea di Shenzhen

Quest’orchidea è il fiore più caro al mondo. Prodotta in Cina da una squadra di ricercatori, ha richiesto ben 8 anni per arrivare al suo completo sviluppo. Nel 2005 è stata messa all’asta ed aggiudicata per oltre 200 mila dollari. Ma come mai questo fiore è così caro? I fattori che entrano in gioco sono rarità, bellezza e difficoltà di coltivazione. Infatti, si tratta di un organismo vivente molto fragile e che necessita di competenze e mani esperte.

Nymphaea Thermarum

Questo particolarissimo tipo di ninfea è l’esemplare più piccolo al mondo. Questa pianta è originaria dell’Africa è una specie ormai in via d’estinzione. La sua rarità e le sue particolari caratteristiche la rendono un fiore dal valore inestimabile: è incredibile ma questo fiore misura soltanto un centimetro d’altezza. Questo fiore, scoperto negli scorsi anni ’80, è talmente raro che in passato è stato soggetto a tentativi di furto a Londra.

Fiore di Kadupul

Se possediamo una di queste 4 piante abbiamo tra le mani un vero tesoro: l’ultima di esse appartiene alla famiglia dei cactus. Questo fiore è stupendo e di una rarità enorme. Esso fiorisce soltanto di notte e si richiude prima del sorgere del sole. Ha dei petali bianchi di varie forme e possiede un profumo incantevole e delicato. Sfortunatamente, una volta colto non sopravvive a lungo e inoltre, fiorisce soltanto una volta all’anno. Queste sue caratteristiche lo rendono un fiore molto caro e ricercato.

