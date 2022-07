La settimana dell’Ariete potrebbe non cominciare nel migliore dei modi, visti i piccoli screzi e diverse difficoltà al lavoro o in famiglia. Questo infatti gli causerà diversi sbalzi d’umore e un generale nervosismo. Fortunatamente però arriveranno presto in aiuto il Sole e Mercurio, che porteranno calma e serenità.

Presto quindi l’Ariete riuscirà a prendere un bel respiro di sollievo e a godersi quello che la dea bendata intende donargli. Il giorno propizio potrebbe essere proprio la domenica, dal momento che arriva anche la Luna a fargli l’occhiolino.

Invece, per quanto riguarda l’amore c’è da fare qualche sforzo in più con il proprio partner. L’Ariete infatti dovrà lottare contro Venere a suon di conversazioni aperte e sincere.

Se però guardiamo alla salute e al benessere, questo segno non avrà rivali, perché nei prossimi giorni si sentirà in ottima forma come se potesse conquistare il Mondo.

Ariete e Sagittario avranno presto grandi sorprese ma un altro segno farà un bagno nell’oro

L’Ariete avrà quindi una continuazione positiva dell’estate, ma il Sagittario non è da meno.

Anche in questo caso il Sole e Mercurio gli saranno dei grandi alleati, portando novità e dinamismo. Potrebbe essere necessario prendere delle decisioni importanti, ma il Sagittario riuscirà a farlo con leggerezza data da una profonda sicurezza.

Questo periodo positivo si rispecchia anche nei rapporti con amici e colleghi. Non solo, ma anche la vita di coppia andrà a gonfie vele, magari dopo un periodo caratterizzato da una certa tensione. Tanto è vero che questa ritrovata intimità potrebbe avere risvolti interessanti per il futuro e anche fra le lenzuola.

Lo spostamento dei pianeti favorisce anche un altro segno, che avevamo opposto sino a poco prima. Stiamo parlando della Bilancia che saranno iniettati di nuova energia e voglia di fare, tanto che l’ottimismo regnerà sovrano. Fortunatamente i fatti gli daranno ragione, sul lavoro dove l’intuizione della Bilancia la guiderà verso ricche prospettive anche a breve termine.

Attenzione però alle relazioni con le persone! Infatti, che si tratti di colleghi o del proprio partner, sarà necessario un po’ di impegno in più per comunicare in modo efficace. È anche vero però che questo verrà ampiamente ripagato.

Insomma, Ariete e Sagittario avranno presto grandi sorprese, ma anche la Bilancia potrà vantare un’immensa fortuna che sarà l’invidia del resto dello zodiaco. Altri però vedranno un periodo propizio per l’amore e gli incontri importanti.

