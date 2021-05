Chi non vorrebbe guadagnare il 6.500% (esatto, seimilacinquecento) investendo in Borsa con due sole operazioni e in una sola giornata? Tutti lo vorrebbero e ad Eddie Choi è riuscito. E chi proseguirà nella lettura dell’articolo non solo scoprirà come Eddie Choi è riuscito nell’impresa. Scoprirà anche che è più semplice di quello che si pensi e che tutti possono realizzare questo geniale metodo. Come? Con la semplicissima strategia che tutti possono eseguire e che ha permesso di trasformare 633 euro in 88.500 euro in un solo giorno.

Eddie Choi è un privato risparmiatore americano che opera in Borsa. Ha guadagnato il 6.500% con sole due operazioni. Ha scommesso su un comunissimo ETF sull’S&P500, il più importante indice azionario mondiale ed ha scommesso sulle azioni Roku (Nasdaq:Roku). L’importo dell’investimento è stato di 766 dollari, circa 630 euro. Il guadagno è stato di oltre 107.000 dollari. Circa 89.000 euro.

Ma come ha fatto Eddie Choi a guadagnare il 6.500% in un solo giorno?

Sono 3 i segreti che gli hanno fatto guadagnare in Borsa il 6.500% in un giorno, con una strategia semplice ma efficacissima. Ovvero scommettendo sul ribasso di questi due titoli. Tecnicamente ha utilizzato delle opzioni con una forte leva. Non vogliamo qui entrare nel dettaglio dello strumento ma mettere l’accento sui 3 importanti aspetti di questa bella storia. Possiamo anche definirli segreti, anche se poi tanto segreti non sono.

Il primo segreto è che non è necessario investire grandissime cifre per fare guadagni importanti in Borsa. Il secondo segreto, è che ci sono degli strumenti che permettono di moltiplicare moltissime volte i guadagni e che sono facilmente reperibili. Questo porta ad un bassissimo rapporto rischio/rendimento (è accettabile rischiare di perdere 600 euro a fronte di un potenziale guadagno di 88.000 euro?).

Il terzo segreto è che non occorre essere dei super professionisti per guadagnare in Borsa. Basta sapere leggere il mercato ed avere l’intuizione giusta. Eddie Choi ha capito che le azioni Roku erano prossime a un deciso ribasso e mentre tutti acquistavano lui ha scommesso sul ribasso. A dimostrazione che comprare quando i prezzi sono bassi e vendere quando sono elevati, è una strategia che paga. Eppure in Borsa tutti fanno esattamente il contrario.

