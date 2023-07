Col caldo meglio usare il ventilatore o un condizionatore d’aria? Scopri alcuni vantaggi poco noti 

Le temperature sono in forte rialzo. In casa non sempre si riesce a sopportare l’assenza di vento e il caldo che non fa respirare. Vediamo allora qual è il modo più conveniente per stare più freschi e risparmiare sulla bolletta elettrica. Una piccola sorpresa che forse non ci attendiamo.

Le previsioni per quest’estate parlano di caldo e di afa. Cosa fare in questi casi, in cui a volte si preferisce rimanere a casa? È vero che ci sono le vacanze e si approfitta per andare al mare oppure godersi l’ombra degli alberi di montagna. Tuttavia le temperature sono cambiate e sia al mare sia in montagna sono decisamente aumentate.

Il caldo, come proteggersi fuori casa

A mare bisogna fare attenzione nel prendere la tintarella, e procurarsi delle buone creme solari. Proteggere la pelle infatti ci permette di evitare cattive sorprese per la salute. I filtri delle creme solari proteggono dai raggi ultravioletti i quali hanno una caratteristica che forse non è molto considerata. Alcuni pensano che l’abbronzatura valga anche come filtro protettivo contro i raggi UV. Invece non è così e questi raggi continuano a martellare la nostra pelle che sia abbronzata o meno. Per questo motivo conviene sempre utilizzare le creme solari.

L’uso di un ventaglio potrebbe aiutarci anche ad asciugare il sudore che a volte imperla la nostra fronte. Si tratta di una soluzione antica e che ha ancora oggi tutta la sua efficacia. È trasportabile, può andare in uno zainetto o in una borsetta, e all’occasione si può utilizzare ovunque, anche quando si fa turismo o si resta a casa.

Col caldo meglio usare il ventilatore o un condizionatore in casa?

A casa le cose cambiano e le alte temperature si fanno sentire anche all’interno. Per restare un po’ più freschi meglio scegliere una stanza di intercomunicazione fra due. Una stanza protetta da ambo i lati da altre due stanze. Ciò permette alla temperatura di essere più bassa rispetto alle altre stanze.

Molti utilizzano il condizionatore d’aria, che rende l’aria più fresca all’interno di una stanza però consuma più elettricità. Il costo per i 3 mesi estivi di un condizionatore ammonta a circa 2 euro a giorno per 8 ore di utilizzo quotidiano. Si tratta però dei modelli efficienti e di classe alta, che fanno risparmiare sulla bolletta. Per i classici mesi estivi di giugno, luglio e agosto la spesa sarebbe di circa 180 euro. Tuttavia l’estate con il cambiamento climatico rischia di prolungarsi e con essa i costi.

I vantaggi poco noti di un ventilatore

In assenza del condizionatore possiamo utilizzare il ventilatore per sentire meno caldo. In effetti l’azione del vento sulla pelle asciuga il sudore. Il corpo può scambiare così più facilmente la temperatura interna con quella esterna e si sente meno caldo.

Se sia col caldo meglio usare il ventilatore o un condizionatore, la risposta è che va considerato anche il vantaggio economico. Infatti 3 mesi di ventilatore per 12 ore al giorno costano in media 27 euro. Inoltre si può applicare un trucco al ventilatore per rendere l’aria più fresca. Basta sistemare davanti al getto d’aria, dei sacchetti di ghiaccio che prendiamo dal freezer. In questo modo, nelle ore più calde, avremo anche sollievo dal vento fresco.

Il vento del ventilatore ha anche un altro vantaggio non indifferente. Destabilizza il volo delle zanzare, che difficilmente riusciranno a pungerci.