Quante volte sentiamo parlare di cambio dell’aria. È importante per le nostre stanze, anche d’inverno, per farne entrare di pulita. Per la nostra salute, quando decidiamo di andare al mare o in montagna per riossigenarci. Tuttavia, non è sempre possibile prenderci una pausa per farlo e non si può stare con le finestre aperte per la gran parte della giornata, né in estate, né con temperature rigide. Oltretutto, l’aria che respiriamo non è sempre così pura, anzi. In certe zone è quasi deleterio aprire le finestre per cambiarla. Come fare per emendare? Con un purificatore d’aria.

Abbiamo già visto cosa sia e quali siano gli usi migliori che possiamo farne. Soprattutto per contrastare i fastidiosi sintomi dell’allergia, che spariranno una volta installato in casa questo miracoloso elettrodomestico che migliorerà la qualità dell’aria. Oggi vogliamo suggerirne alcuni modelli, da quelli più piccoli e meno costosi a quelli che rappresentano il top di gamma.

Ecco perché nel 2022 non deve mancare in casa questo piccolo elettrodomestico che ci farà respirare un’aria migliore

Chiaramente bisogna prima valutare che tipi di ambiente andare a ripulire. Se vogliamo utilizzarlo in più stanze, sarà sicuramente più comodo e pratico comprare un depuratore di misure ridotte. Per esempio, un AC0819/10 800 Series della Philips potrebbe essere utile. Infatti, copre una superficie di circa 50 metri quadrati ed è venduto a un costo di poco inferiore ai 200 euro. Un prodotto di qualità, che funziona a 20 Watt, una potenza equiparabile a quella di una lampadina.

Restando sulla stessa tipologia di prezzo, anzi, risparmiando pure qualcosa, ecco il Depuro 45H di Vortice. Buona capacità filtrante, a 4 stadi, dimensioni più ingombranti rispetto al precedente, ma con un design accattivante.

Altrimenti, se vogliamo spendere ancora meno, con una resa comunque efficace, ecco il mini Bimar acquistabile presso Leroy Merlin. Con soli 50 euro, potremmo depurare fino a 4 mq. In pratica, sarebbe ottimo se pensassimo di averne bisogno solo per una stanza. Ridotte le dimensioni, per un peso inferiore ai 200 grammi.

Modelli più costosi

Il purificatore Cube AX47R9080SS della Samsung è tra i top di gamma. Al costo di 800 euro, copre poco meno di 50 metri quadri, ma attraverso 60mila microfori permette una pulizia dell’aria silenziosa e quasi invisibile. Agisce indisturbato e consuma pochissimo. Ha un design moderno e si adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

Possiamo spendere la metà, ma avere un prodotto comunque di grandissima qualità scegliendo il WA71-304DG Well A7 della Electrolux. Sempre connesso grazie alla app che consente di controllarlo anche a distanza. Molto efficace anche sui composti organici volatili. Ha una forma simile a una valigetta, un po’ più stravagante rispetto a quelli descritti in precedenza.

possiamo scegliere a seconda di gusti e prezzo. Di certo è consigliabile un investimento così per respirare aria buona almeno dentro le nostre quattro mura.