La sansevieria è una pianta che andrebbe tenuta in tutte le case perché purifica l’aria

La sansevieria è una pianta che andrebbe tenuta in tutte le case e le ragioni sono molteplici.

È molto bella e poco ingombrante perché si estende in lunghezza, questo consente di posizionarla in spazi non troppo grandi o in piccoli appartamenti.

La peculiarità di questa pianta sono le sue foglie allungate, molto eleganti che ricordano un paesaggio sottomarino. È molto ornamentale, quindi perfetta per valorizzare dei bei vasi.

La bellezza è sicuramente la ragione più apparente per scegliere la sansevieria, ma non è finita qui. È una pianta facile da coltivare, punto in più a suo favore. Inoltre è molto longeva e cresce lentamente.

Non serve il pollice verde perché è adatta a tutti

Questa pianta è molto facile da coltivare perché non richiede cure particolari. Teme un po’ il freddo, quindi preferisce ambienti che non scendano al di sotto degli 8-10 gradi altrimenti rischia di marcire.

L’ambiente domestico è perfetto per mantenerla al caldo. In estate può essere posizionata anche fuori, in balcone o in terrazzo, purché non le arrivi il sole diretto.

Anche innaffiarla non richiede troppi interventi. Si innaffia, mediamente, una volta a settimana, in estate, e ogni due settimane in inverno. Non ama il ristagno idrico, quindi dare un’occhiata al terriccio per capire il grado di umidità è sempre utile. È una pianta molto resistente anche in condizioni non proprio ideali, quindi è adatta a tutti i pollici.

Perché dovremmo averne tutti una in casa

La sansevieria è una pianta che dovremmo tenere in tutte le case perché purifica l’aria. C’è un importante motivo per cui tutti dovremmo avere una sansevieria in casa: questa pianta purifica l’aria. La sansevieria riesce a ripulire l’aria dagli agenti inquinanti che ci circondano, per questa ragione viene spesso posizionata in camera da letto.

Assorbe sostanze nocive come formaldeide, tricloroetilene e benzene, risparmiandoci fastidiosi mal di testa o fastidi dell’apparato respiratorio. L’inquinamento al quale ogni giorno siamo sottoposti all’interno delle nostre città è massiccio.

Posizionare queste piante negli ambienti che viviamo più frequentemente come la casa, ma anche l’ufficio o qualunque altro luogo di lavoro di lavoro, può essere un valido aiuto per la nostra salute.

Abbiamo parlato, oggi, della sansevieria: è una pianta che andrebbe tenuta in tutte le case perché purifica l’aria.