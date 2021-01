La penisola istriana è stata per anni influenzata dalla cucina italiana e molti dei suoi piatti si rifanno alla nostra cucina.

Quest’oggi la Redazione di Proiezionidiborsa propone un saporito risotto all’istriana per una cena particolare. È un piatto facile da realizzare ma di grande effetto.

La presenza del pesce fresco lo rende un primo sfizioso e ricco di gusto, adatto anche ai palati più esigenti. Inoltre, è ricco di omega tre dati proprio dal pesce che dovrà essere freschissimo, appena comprato al mercato.

Ingredienti

300 gr di riso;

800 gr di pesce fresco tra seppioline, moscardini e calamaretti;

400 gr di cozze senza guscio;

500 gr di pomodori maturi e sodi;

1 cipolla piccola;

1 ciuffo di prezzemolo;

800 ml di brodo vegetale;

1 bicchiere di vino bianco secco;

olio d’oliva;

1 spicchio d’aglio;

peperoncino;

sale.

Per prima cosa, lavare i molluschi lasciando interi quelli più piccoli. Dopodiché, separare le sacche dai tentacoli di quelli più grandi, tagliando il tutto a striscioline. Passiamo ora a preparare un trito di aglio e cipolla, lo rosoliamo in padella e infine uniamo i molluschi. Sfumare quindi con vino bianco e far cuocere per circa cinque minuti.

Sbollentare i pomodori in acqua bollente, sbucciarli e privarli dei semi. Tritare i pomodori e unirli al sughetto con il pesce. Condire quindi con sale e peperoncino, coprire con un coperchio e far cuocere bene per una mezz’ora.

A questo punto versare il riso nel sugo pronto, aggiungendo il brodo vegetale per permettere al riso di cuocersi nel suo sugo. A seconda dei gusti si può regolare il brodo caldo. Poco prima di servire, unirvi le cozze, il prezzemolo tritato e un filo di olio a crudo. Far mantecare il tutto per bene e servire nei piatti fondi, magari con qualche guscio di cozza per decorare il piatto.

A questo piatto si abbina bene un Collio Tocai Friulano.