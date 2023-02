Oggi inizia la Fashion Week a Milano, cosa dobbiamo aspettarci?

Dal 21 al 27 febbraio a Milano va in scena la settimana della moda fall-winter 2023/24. Ecco cosa dobbiamo aspettarci e quali appuntamenti non dobbiamo assolutamente perdere.

Con il 22 di febbraio si entra nel vivo della fashion week di Milano. A scaldare i motori per la settima della moda c’è stato il 21 del secondo mese dell’anno che ha visto due presentazioni (Edoardo Gallorini e Krizia, evento seguito poi da un private cocktail) e l’evento di CNMI-Camera Nazionale Moda Italia. Ieri c’è stata anche la prima dell’evento di NSS Magazine con Sample_Unit, che presentano una collezione di upcycled denim in Galleria Colombo. La mostra sarà poi aperta al pubblico dal 22 febbraio fino al 26 del mese corrente. Ma cosa succederà nei prossimi giorni di fashion week? Quali sono gli appuntamenti che non possiamo perdere?

Oggi inizia la Fashion Week

Per il primo giorno effettivo di Milano Moda Donna fall-winter 2023/24 ad aprire le danze è la sfilata di Iceberg. Una giornata ricca di sfilate che vede anche gli show di Diesel, Fendi, Alberta Ferretti, N°21, Roberto Cavalli ed Etro. Per le presentazioni invece da non perdere sono quelle di Max&Co, che collabora con Anna dello Russo, e quella di Brunello Cucinelli.

Il 23 di febbraio si apre con lo show di Max Mara alle 9:30 del mattino, altri nomi interessanti di giovedì sono Prada, MM6 Maison Margiela, Emporio Armani, Blumarine, Moschino e GCDS. Tantissime sono le presentazioni del 23 e tra i big names emergono quelli di Santoni, Kiton e Furla. Al calar del sole, sfilate e presentazioni lasciano posto a cocktail e party come quelli di Louis Vuitton e GCDS.

Gli altri giorni

Venerdì la giornata si apre con lo show di Tod’s e si chiude con quella di Jil Sander, nel mezzo SportMax, Philosophy, Gucci e Andreadamo. Presentazioni da non perdere quella di Loro Piana, Michael Kors Collection e Trussardi. Quest’ultimo ospiterà anche un cocktail in Piazza della Scala 5 con AnOther Magazine dalle 22:00.

Sabato 25 a dare il boost alla giornata è Ferrari con la sua sfilata in Via Brera. A seguire Ermanno Scervino, Ferragamo, Dolce&Gabbana, MSGM, Bally, Missoni, Bottega Veneta e Philipp Plein. Un sabato abbastanza intenso per gli addetti ai lavori che correranno da una parte all’altra di Milano per seguire le varie sfilate. Domenica alle 15, invece, andrà in scena lo show di Giorgio Armani. Oggi inizia la Fashion Week ed ecco tutti gli appuntamenti che non possiamo perdere fino al 26.