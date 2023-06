La riviera dove comprare casa anche a meno di 65.000 euro di fronte a baie incantevoli e mare cristallino

Una casa sul mare, una riviera piena di fascino puntellata di borghi pittoreschi che si affacciano su acque sfumate di azzurro. Chi non accarezza questo sogno? Per molti le vacanze significano solo onde, spiaggia e sole. Andiamo allora a scoprire la riviera affascinante in cui comprare una casa al mare.

Ci sono i posti famosi e sovraffollati e quelli bellissimi e meno noti. Perle da scoprire, dove le occasioni per comprare casa a pressi accessibili non mancano. Per scovarle ci faremo guidare dalle classifiche dell’European Best Destinations. La prestigiosa organizzazione europea con sede a Bruxelles stila ogni anno un elenco delle località turistiche meno note, delle autentiche perle da scoprire, le Europe’s best hidden gems.

Una gemma italiana

Nella classifica del 2022 ha inserito una gemma italiana che si affaccia sulla Riviera ligure di Ponente, Savona. La città è meno frequentata dei più famosi borghi della Liguria ma non per questo meno affascinante. È un luogo pittoresco con le sue architetture barocche e il quartiere della vecchia Darsena che di sera si anima dei numerosi locali in cui prendere un aperitivo accompagnato dall’immancabile panissa fritta. È la città più grande della Riviera di Ponente, un litorale che si snoda per 170 chilometri fino al confine con la Francia. La costa offre spiagge sabbiose, a tratti libere a tratti attrezzate, con stabilimenti balneari per chi non vuole rinunciare alle comodità. Alcune sono predisposte per ricevere gli amici a quattrozampe. È la riviera dove comprare casa, soprattutto se in famiglia ci sono bambini piccoli.

Un litorale di sabbia finissima

Quanto costa comprare una casa sulla Riviera di Ponente? Ecco alcuni esempi. Sul sito immobiliare Idealista.it è in vendita a 65.000 euro un trilocale fronte mare ad Alassio. L’immobile, un prefabbricato, si trova all’interno di un resort situato sulla collina che si affaccia sul mare. Dispone di posto auto e di un terrazzo di 40 mq con vista mozzafiato sulla costa e sull’isola Gallinara. Si vende già arredato. Alassio ha un bel litorale con fondali bassi dove ci sono molti stabilimenti balneari intervallati da piccoli tratti di spiaggia libera. La sabbia finissima è perfetta per la costruzione di castelli tanto che ogni anno il Comune organizza una gara a cui partecipano grandi e piccoli.

La riviera dove comprare casa

A circa quattro chilometri da Alassio troviamo il pittoresco borgo di Laigueglia. In questa località è in vendita, sul sito Immobiliare.it, un piccolo chalet in legno a 65.000 euro. L’immobile è situato all’interno di un villaggio e ha una splendida vista mare. Dispone di terrazza, posto auto e giardino comune.

A San Bartolomeo a mare, procedendo verso ovest lungo la costa, troviamo una struttura analoga. Si tratta di un villino di 60 mq interamente rivestito in legno. È situato all’interno di un parco vacanze, circondato da un giardino di pini e ulivi, in splendida posizione panoramica. Dista un chilometro da Cervo, un gioiello arroccato sulla collina. Il prezzo di vendita è 30.000 euro, sul sito Idealista.it. Sempre sullo stesso sito e nella stessa località è in vendita un monolocale posto in centro, a pochi passi dal mare. L’immobile è situato in una struttura condominiale che dispone di aree verdi, posto auto e un grande lastrico solare con vista mare. Costa 60.000 euro.

