Vuoi ridurre le spese al supermercato? Ecco 6 consigli per risparmiare sulla spesa anche 300/400 euro ed anche di più, acquistando prodotti alimentari e per la casa. Dis eguito i 6 segreti per risparmiare centinaia di euro sulla spesa alimentare e per la casa .

Sei alla ricerca di modi per risparmiare sulla spesa di alimentari e prodotti per la casa? Con un po’ di pianificazione e astuzia, puoi tagliare le tue spese senza dover rinunciare alla qualità. Seguendo i 6 suggerimenti sotto indicati si potrai risparmiare anche da 20 a 30 euro al mese, pari a 300/400 euro all’anno.

Fai una lista in base ai piatti che hai deciso di preparare in settimana

Una delle strategie più efficaci per risparmiare al supermercato è preparare una lista della spesa ben organizzata e attenersi ad essa. Ma anche fissare un budget di spesa e rimanere entro quella spesa.

Per fare la lista della spesa pianifica i pasti della settimana e identifica gli ingredienti necessari. In questo modo eviterai acquisti impulsivi e sprechi. Ricorda di controllare la dispensa e il frigorifero per non comprare ciò che già possiedi.

Sfrutta i veri sconti e le reali promozioni

Stai attento alle offerte, alle promozioni e ai buoni sconto disponibili nei supermercati. Inoltre prodotti a marchio del supermercato spesso offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Scegliere i prodotti in promozione e conservarli correttamente ti consentirà di risparmiare nel lungo periodo.

Fai attenzione però a scegliere i prodotti veramente a sconto. A volte quelli promozionati a 1 euro in realtà in proporzione costano di più di altri non in promozione. Per avere la certezza del risparmio controlla sempre il costo per unità di peso.

Confronta i prezzi e leggi le etichette

Prima di effettuare gli acquisti, confronta i prezzi dei prodotti anche tra diverse catene di supermercati. Anche in questo caso fai attenzione alle dimensioni delle confezioni, poiché il prezzo al chilo o al litro potrebbe variare notevolmente. In genere più la dimensione è ridotta e più il prezzo per unità di misura è maggiore, perché il costo della confezione incide maggiormente.

Ovviamente risparmiare non significa rinunciare alla qualità. Quindi leggi attentamente le etichette per verificare le informazioni nutrizionali. A volte le informazioni in grande sulla confezione sono parziali e fuorvianti. Quindi assicurati che l’acquisto soddisfi le tue esigenze leggendo tutte le informazioni, specialmente quelle in piccolo.

La confezione maxi è scomoda ma fa risparmiare

Quando possibile, acquista prodotti non deperibili in grandi quantità. Solitamente, gli acquisti all’ingrosso offrono un prezzo inferiore rispetto a quelli di dimensioni ridotte. Se hai la possibilità di condividere l’acquisto con amici o familiari, potete risparmiare ulteriormente dividendo le spese e sfruttando le offerte dedicate.

Grazie all’acquisto di grandi quantità possiamo anche ridurre il numero dei viaggi al supermercato. In questo caso il risparmio sarà di due tipi. Quello del carburante, e quello, ben più importante, del tempo, che potremmo dedicare a noi o a chi amiamo

Un marchio sconosciuto non significa per forza scarsa qualità

Siamo suggestionati dalle pubblicità e spesso compriamo i marchi più noti ma che costano molto di più di marchi meno conosciuti. Eppure il più delle volte la qualità è la stessa e la differenza di prezzo dipende solo dal brand più o meno famoso.

Sii aperto a provare marchi meno conosciuti o generici. Spesso, i prodotti cosiddetti private label, offrono la stessa qualità di quelli di marca a un prezzo inferiore. Dare una chance a prodotti alternativi può portare a piacevoli scoperte e risparmi significativi.

Fra i 6 segreti per risparmiare, forse è il più importante

Pianifica un budget settimanale o mensile per la spesa alimentare e per i prodotti per la casa. Stabilisci una cifra massima da spendere e cerca di rispettarla. Altrettanto importante è monitorare la spesa, tenendo traccia degli scontrini e utilizzando app o strumenti digitali per gestire il budget in modo efficace.

Sapere quanto si spende e come si spende è fondamentale per una efficace strategia di risparmio. E gli scontrini non gettarli ma conservali, potrebbero servirti come confronto in un momento successivo.

Con i 6 segreti per risparmiare si può davvero ridurre di molto il costo della spesa. Ma si può economizzare anche in altri modi. Per esempio è possibile risparmiare col pane anche 300 euro in un anno. Per abbattere il caro bolletta possiamo seguire 9 trucchi per risparmiare fino a 700 euro facilmente.