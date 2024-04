La prossima settimana sarà importante per i mercati azionari. Focus su tassi e petrolio

Il 18 aprile sembrerebbe aver dato lo stop al ribasso iniziato nei primi giorni del mese. Ora cosa accadrà? Basterà il 6% circa di ribasso ai listini azionari internazionali per ripartire al rialzo? Si salirà in caso positivo fino al setup rosso del 20 maggio? La prossima settimana sarà importante per i mercati azionari, sia per confermare che il rialzo sia ripartito che per le indicazioni che verranno dal report americano sull’occupazione.

Banche centrali e tagli dei tassi

L’economia degli Stati Uniti ha registrato un rallentamento più pronunciato del previsto nel primo trimestre, con una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) a un tasso annualizzato dell’1,6%, secondo i dati del Dipartimento del Commercio. Questo tasso è inferiore alle aspettative degli economisti, che prevedevano un aumento del PIL del 2,4%. La crescita è stata principalmente trainata dalla spesa dei consumatori. Il rallentamento rappresenta un cambiamento rispetto al trimestre precedente, quando l’economia era cresciuta al ritmo del 3,4%. Nonostante il rallentamento, l’inflazione in aumento suggerisce che la Federal Reserve potrebbe non tagliare i tassi di interesse prima di settembre, poiché l’accelerazione dei prezzi potrebbe richiedere una risposta diversa dalla Banca centrale. Ricordiamo invece, che molti investitori stanno scommettendo di un taglio fra giugno e luglio da parte della BCE.

Previsioni sul petrolio di UBS

UBS ha analizzato l’andamento recente dei prezzi del petrolio, notando che le tensioni geopolitiche inizialmente hanno spinto il Brent oltre i 90 dollari al barile a causa di preoccupazioni per un conflitto più ampio tra Israele e Iran. Tuttavia, questo aumento è stato temporaneo, e i prezzi hanno poi subito un forte ribasso. La concentrazione del mercato si è spostata verso i “fondamentali sempre più ribassisti” nel breve termine.

L’accumulo di scorte di petrolio, con una media di circa 1 milione di barili al giorno nel primo trimestre del 2024 e fino ad aprile dello stesso anno, è stato evidenziato come un cambiamento significativo nelle dinamiche di mercato, indicando una diminuzione della domanda rispetto agli inizi dell’anno.