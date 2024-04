Wall Street non ha ancora abbandonato il rialzo di breve termine? Focus su Google

Nei giorni scorsi, a ridosso del 18 aprile, scadenza di un nostro setup annaule nero (minore) i mercati azionari internazionali hanno segnato un punto di minimo e iniziato un rimbalzo. Dove porterà questo movimento? A un massimo per il prossimo setup rosso del 20 maggio (rilevante)? Wall Street non ha ancora abbandonato il rialzo di breve termine? Come leggere quello che è successo settimana scorsa e come regolarsi per quello che potrebbe accadere?

Analizzare i mercati con l’Alligator Indicator

Non è conosciuto ai più questo indicatore, anzi viene spesso catalogato come il modo per capire se in corso ci sia una fase direzionale o laterale. Noi lo usiamo non solo per queste analisi ma anche per capire dove il prezzo potrebbe trovare supporto e resistenza.

Se andiamo ad osservare i grafici dei primi 3 listini principali di Wall Street, notiamo subito che il minimo recente non solo si è formato a ridosso di trend line fatte partire dai minimi/massimi passati, ma ha centrato con precisione quasi millimetrica la lingua dell’Alligator stesso.

Questo potrebbe essere uno swing rialzista che andrà accompgnato nei prossimi giorni a un segnale di inversione come definito nell’ultimo paragrafo di questo articolo dai nostri calcoli statistici.

Vedremo poi cosa accadrà.

Focus su Google

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ha superato le aspettative nel primo trimestre del 2024 con un utile per azione (EPS) di 1,89 dollari, battendo le stime di consenso di 1,51 dollari. Il fatturato di 80,54 miliardi di dollari è stao oltre le previsioni di 78,71 miliardi. L’utile operativo è aumentato del 46% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 25,5 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è salito a 58 miliardi di dollari, equivalente a 1,89 dollari per azione diluita.

Gli analisti di Goldman Sachs hanno previsto una reazione positiva del mercato ai risultati di Alphabet, sottolineando l’importanza del primo dividendo della società di 20 centesimi per azione, segno di un significativo ritorno di capitale mentre l’azienda continua ad investire nei centri dati per potenziare le capacità nell’IA generativa. Inoltre, Alphabet ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni per 70 miliardi di dollari, evidenziando l’impegno continuo dell’azienda nel ritorno del capitale insieme agli investimenti chiave a lungo termine, soprattutto nelle iniziative legate all’IA.

Wall Street non ha ancora abbandonato il rialzo di breve termine? Inizia una settimana molto importante

La seduta di contrattazione del giorno 26 aprile ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.239,66

Nasdaq C.

15.927,90

S&P500

5.099,96

Non è cambiato nulla rispetto ai giorni scorsi: nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

