I legumi sono importanti per l’alimentazione. Ricchi di proteine e fibre, trasformano ogni primo piatto in un pasto bilanciato. Ma spesso hanno bisogno di un piccolo aiuto per arricchirne il gusto. Oggi prepariamo un primo piatto gustoso che ci farà ricredere sulla loro bontà.

Usiamo la pancetta in questo primo piatto da leccarsi i baffi pronto in soli 20 minuti

Il primo piatto che lo Staff di ProiezionidiBorsa propone oggi è un’alternativa gustosa da provare. Con queste mezze maniche con ceci, curry e aggiunta di pancetta stupiremo anche i palati più difficili.

Ingredienti per 2 persone

170gr di mezze maniche;

180gr di ceci lessati;

80gr di pancetta tesa;

1 cucchiaino di curry;

200gr di pomodorini freschi (o pelati);

1 porro;

Olio extravergine d’oliva;

Sale q.b.

Procedimento

Prendiamo prima di tutto la pancetta tesa. Eliminiamo la cotenna e la tagliamo in pezzettini di media dimensione. Mondiamo il porro e lo tagliamo a rondelle. Ora prendiamo una padella antiaderente e versiamo un filo d’olio. Aggiungiamo il curry e il porro. Quando inizierà a soffriggere aggiungiamo la pancetta e facciamo rosolare. A fiamma medio-bassa, per qualche minuto.

È il momento di unire i pomodorini. Se freschi li tagliamo a cubetti, se usiamo i pelati li schiacciamo bene. Dopo circa 5 minuti di cottura aggiungiamo i ceci. E anche un po’ della loro acqua di conservazione. Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere, sempre a fiamma medio-bassa. Girando di tanto in tanto per evitare che il sugo si asciughi troppo.

Nel frattempo mettiamo sui fornelli una pentola con acqua salata. Quando verrà a bollire caliamo le nostre mezze maniche. Le scoliamo e tuffiamo nella padella con il nostro sugo. Facciamo saltare il tutto, o se non riusciamo basterà mescolare per bene. Quando il sugo sarà cremoso è il momento di servire.

Ed ecco come usiamo la pancetta in questo primo piatto da leccarsi i baffi pronto in soli 20 minuti. La pancetta donerà al piatto gusto e profondità. Questa ricetta piacerà a grandi e piccini. E il risultato è assicurato. Questo è solo un modo creativo per integrare i legumi nella nostra dieta. I ceci si possono anche preparare tostati per rendere appetitosa una crema di zucca.