Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di stappare una bottiglia di buon vino. Per fare un brindisi, rilassarsi da soli o insaporire quel delizioso risotto che stavamo cucinando con tanta cura. A meno che non capiti di trovarsi in compagnia, difficilmente si riuscirà a finire la bottiglia che abbiamo aperto. Se vogliamo degustarla un’altra volta è importante sapere come conservarla correttamente. A meno che non vogliamo che il vino si sgasi o peggio che si trasformi in aceto per condire l’insalata!

Ecco perché con l’aiuto della nostra Redazione forniremo una brevissima guida su come mantenere intatta la bevanda più amata. È questo il modo migliore per conservare il vino aperto facilmente ed evitare che si consumi e diventi aceto.

Il tappo giusto

La prima cosa da fare dopo aver tolto il tappo è quella lasciare la bottiglia aperta il meno possibile. Altrimenti l’ossigeno presente nell’aria altererà sapore, profumo e consistenza del vino. L’originale tappo in sughero potrebbe essere una buona idea. A patto che non sia rovinato.

In alternativa potremmo mettergli un semplice tappo in gomma. La soluzione migliore resta comunque quella di utilizzare uno specifico tappo con pompetta, che ci consentirà di chiudere ermeticamente la bottiglia.

La regola del frigo vale per tutti

Che sia rosso, bianco o rosé il vino andrebbe sempre riposto in frigo. Il freddo consentirà infatti di conservare al meglio la bottiglia, mantenendo intatte le proprietà organolettiche della bevanda. Se ci rimane poco vino meglio prima travasarlo in una bottiglia più piccola. Nel caso di quello rosso, che andrebbe servito a temperatura ambiente, possiamo tirarlo fuori dal frigo almeno 30 minuti prima di consumarlo.

Ecco dunque come conservare al meglio il vino per degustarlo in qualche altra occasione speciale. Con questa semplice e pratica guida dovremmo tranquillamente averlo a disposizione per altri tre-quattro giorni senza che si alteri.