Nel mese di agosto la nostra mente può essere assorbita dal pensiero delle tanto desiderate vacanze. Ci apprestiamo quindi a partire per la nostra meta preferita e a preparare le valigie. Non dobbiamo, però, tralasciare qualcosa che curiamo quasi quotidianamente a casa. Ovvero il nostro orto. È bene infatti innanzitutto non rimandare la semina di una pianta importante, per un futuro buon raccolto. Non dovremmo inoltre dimenticare alcuni lavori utili per l’orto proprio da compiere nel mese di agosto.

Il finocchio

La pianta da seminare proprio in questo mese è quella del finocchio. Questa pianta teme il caldo eccessivo mentre resiste bene all’inverno. Per non crearle sofferenza è bene quindi provvedere alla semina proprio nell’ultimo mese dell’estate. La pianta ha bisogno di molta luce e di un terreno ben concimato, fertile e non troppo compattato. Le piantine vanno seminate a una distanza di 30 cm l’una dall’altra e in file distanziate di 70 cm. Il seme va interrato a 1,5 cm di profondità.

Con il finocchio nel terreno bisogna fare particolare attenzione alle erbe infestanti, che tendono a prevaricarlo. Fondamentale è poi un’irrigazione che favorisca un terreno sempre umido ma senza ristagni. La pianta è inoltre abbastanza sensibile all’attacco di parassiti, che si possono contrastare irrorando con il rame.

La pianta da seminare ad agosto senza dimenticare i lavori nell’orto

Seminare il finocchio in estate sarà utile per il futuro raccolto autunnale dei suoi gustosi e salutari frutti. Nel mese di agosto, inoltre, non dovremmo dimenticare di compiere alcuni lavori pratici nel nostro orto. E che saranno utili soprattutto in nostra assenza. Innanzitutto sarebbe proficuo installare un sistema automatico di irrigazione per contrastare la secchezza del terreno dovuta al tipico caldo di agosto.

Non dovremmo inoltre dimenticare di apporre una o più reti anti grandine, data la forte possibilità che questo evento climatico colpisca l’orto in agosto. Sarà importante anche compiere una sarchiatura per evitare formazioni di croste favorite dall’aridità, dal forte sole e dai temporali. La sarchiatura servirà inoltre per eliminare le erbe infestanti, soprattutto attorno al nostro finocchio. Dunque è questa la pianta da seminare ad agosto, oltre a non dimenticare tutti i lavori a corredo per l’orto.

