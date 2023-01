La nuova tendenza trucco occhi marroni a cui non potremo dire no

Sta spopolando una nuova tendenza nel mondo del make-up. Da oggi in poi gli occhi si truccheranno di un solo colore. Un richiamo allo stile anni 2000 che sta dominando anche il nostro guardaroba.

Tutti la amano e tutti la stanno sfoggiando, è la nuova tendenza trucco per occhi. Un colore preferito c’è ed è quello marrone, ma nulla ci vieta di farla su occhi verdi oppure blu. È una shade molto particolare che si abbina perfettamente con il mega trend del momento che è quello degli anni 2000, oppure Y2K.

Lo stile Y2K nella moda

Questo stile nel fashion è molto preciso e vive ampio respiro nelle collezioni spring-summer 2023 che sono state presentate a settembre durante la settimana della moda donna. A partire dai colori fino ad arrivare ai tagli il 2023, ma anche il 2022, è stato l’anno della moda anni 2000. Ma cosa significa moda anni 2000? La vita si abbassa e le T-shirt si trasformano in crop-top. Addio a maxi dress e benvenuti invece abitini corti che lasciano le gamba in vista. Torna moltissimo il denim, il colore rosa, i cardigan mini e la minigonna. Ma nel mondo del make-up questo come possiamo declinarlo?

La nuova tendenza trucco occhi

Sono sempre di più le celebs che stanno scegliendo questo trucco occhi e tra queste abbiamo Dua Lipa, Gigi Hadid e Kendall Jenner che riprendono i make-up passati di star come Jennifer Lopez, Britney Spears, Christina Aguilera e Lindsay Lohan.

Il trucco in questione si chiama “washed denim eyeshadow” e richiama il color denim. Quindi una sfumatura di blu che ricorda il lavaggio dei jeans. È possibile realizzarlo in tantissimi modi e le nuance che possiamo scegliere sono tantissime. Infatti possiamo passare da un blu intenso fino ad arrivare a un celeste chiaro.

Il make-up inoltre possiamo stenderlo sulla palpebra mobile oppure possiamo proseguire fino ad arrivare anche a quella fissa. E viceversa, infatti nulla ci vieta di creare una leggerissima linea di ombretto che dà profondità all’occhio ma non lo appesantisce.

Questo make-up lo possiamo abbinare perfettamente con ogni singolo capo. Ma teniamolo a mente per l’estate perché con l’abbronzatura sarà divino e possiamo sfoggiarlo con la tutina, che è capo must-have della stagione calda 2023. E ovviamente nulla ci vieta di abbinarlo con delle scarpe super eleganti come delle décolleté oppure con delle comodissime sneakers da passeggio. Ecco la nuova tendenza trucco occhi da sfoggiare.