Guarda con attenzione la forma dei glutei per capire lo stato di salute di una persona! Lo sapevi?

I glutei di ogni persona, dicono molto sul suo stato di salute. Molti studi, hanno confermato che, dove si concentra la gran parte del grasso corporeo è possibile vedere lo stato di salute del cuore e dei vasi sanguigni.

Ci sono cinque tipologie di glutei e ognuna di queste, può svelare lo stato di salute della persona.

Guarda con attenzione la forma dei glutei per capire lo stato di salute di una persona. Quali sono le forme?

Forma quadrata

Questa forma prevede l’accumulo di grasso ai fianchi. Questa tipologia di gluteo, potrebbe essere causata dalla presenza dell’ormone dello stress, il cortisolo. Tutti coloro che hanno questa forma quadrata in genere, hanno difficoltà con il sonno e aumentano di peso in modo proporzionale. Occorre allenarsi nel modo giusto, particolarmente sui fianchi. In genere, coloro che hanno questa tipica forma di gluteo, sono soggetti ad ictus e infarto.

Glutei a forma di cuore

I glutei a forma di cuore, detti anche ad A, mostrano una parte più ampia verso il basso. Le persone che hanno questa forma, mostrano fianchi larghi, una vita sottile e tendono a perdere peso più facilmente, ma quando lo acquistano, ingrassano nell’addome. I soggetti con questa forma di glutei, nella vecchiaia, sono maggiormente predisposti a malattie cardiache.

Glutei rotondi o a cerchio

Il gluteo a cerchio appartiene ad una persona sana. Le donne che hanno questi glutei, sono coloro che tendono generalmente ad essere più intelligenti e più sane.

Forma a triangolo invertito detto anche a V

Questa forma è tipica delle donne anziane. Con l’età gli estrogeni ed il collagene, diminuiscono ed ha inizio un decadimento di questa parte del corpo.

Tutto questo potrebbe causare problemi cardiaci, depressione, infezione alle vie urinarie e aumento di peso.

Glutei piatti o cadenti

Sono tipici delle persone che trascorrono la maggior parte della giornata seduti, al computer, davanti alla tv, in auto, in treno ecc. I muscoli dei glutei si atrofizzano, e smettono di sostenere nel modo adeguato il fisico.

In questo caso, occorre allenare i muscoli eseguendo degli squat, in casa, in ufficio o davanti la tv.

La forma dei glutei dipende dallo stato di salute, per cui camminare velocemente almeno tre volte la settimana, fare stretching, aiutano molto la salute di tutti.