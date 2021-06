Vi sono molti bonus disponibili per i cittadini italiani. Aiuti che a volte richiedono particolari condizioni per essere erogati. Altre volte invece, basta semplicemente la richiesta per averlo indipendentemente dal reddito familiare. Tra questi c’è il cosiddetto bonus idrico. Un bonus di 1.000 euro che può essere erogato indipendentemente dall’ISEE familiare. Vediamo meglio la novità di un bonus da 1.000 euro che tutti possono avere.

Nella rivoluzione green, la cosiddetta transizione energetica, una parte importante la gioca il contenimento dello spreco dell’acqua. In Italia paghiamo molto poco l’acqua e spesso la sprechiamo pensando di averne in abbondanza. Molto spreco lo si ha anche dal mal funzionamento di impianti oramai obsoleti e mal funzionanti. Il bonus da 1.000 euro mira al risparmio delle risorse idriche, così come il superbonus del 110% punta al risparmio dell’energia. Tra l’altro, ecco l’incredibile doppio beneficio di chi sfrutta il Superbonus del 110% per fare migliorie alla propria casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La novità di un bonus da 1.000 euro che tutti possono avere

Come riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato a questo bonus, il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai cittadini residenti in Italia. Il bonus si può avere in caso di spese sostenute per sostituire sanitari o rubinetteria in edifici esistenti e in singole unità immobiliari. Chi installa nuovi sanitari a scarico ridotto e rubinetteria, soffioni e colonne doccia con a flusso limitato, ha diritto fino a 1.000 euro. Questi apparecchi devono avere delle precise caratteristiche come la portata d’acqua al minuto, il volume massimo di scarico, ecc.

Il bonus riguarda l’acquisto del prodotto ma anche la posa in opera e le opere di smontaggio e dismissione del precedente sistema.

Il bonus è stato previsto nell’articolo 1, commi dal 61 al 65, della legge 178/2000, ovvero la legge di Bilancio per il 2021. Il problema è che il bonus è previsto, ma ancora non è possibile richiederlo. Il bonus non è ancora in vigore, nonostante sia stato approvato, perché mancano i decreti attuativi. Ma sembra che il Governo stia lavorando per emanare i decreti che permetteranno alle famiglie di utilizzare al più presto questo contributo.

Approfondimento

Questi 5 bonus monetari dell’INPS gli possono avere tutti facendo semplice richiesta