Dopo un rialzo di circa il 170% in poco più di un anno le azioni Piteco potrebbero dimezzare il loro valore. Tuttavia questo scenario non dovrebbe essere un problema, ma piuttosto un’opportunità di acquisto per chi ha seguito le indicazioni di acquistare il titolo nel dicembre del 2019 (Occasione di acquisto in arrivo per Piteco. Dove comprare l’azione?). In questo report, infatti, si indicava area 5,6 euro come livello sul quale entrare al rialzo.

Prima di andare a individuare i nuovi livelli sui quali tornare compratori, diamo un’occhiata alla valutazione di Piteco.

Che non sia un buon momento per il titolo è evidente anche dalla valutazione degli analisti che hanno un consenso medio alleggerire con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Per il resto i multipli di mercato indicano un titolo azionario leggermente sopravvalutato rispetto alla media dei competitors.

Dopo un rialzo di circa il 170% in poco più di un anno le azioni Piteco potrebbero dimezzare il loro valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Piteco (MIL:PITE) ha chiuso la seduta del 15 giugno a quota 9,56 euro in ribasso del 2,45% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Tuttavia c’è da nota che su entrambi le quotazioni si trovano su livelli critici la cui rottura potrebbe portare a un’accelerazione ribassista.

Sul settimanale il supporto da monitorare passa per area 9,56 euro, mentre sul mensile in area 9,64 euro. È interessante notare come su entrambi time frame stia per scattare un segnale di vendita dello Swing Indicator che potrebbe spingere le quotazioni fino in area 8,48 euro, in prima battuta, e successivamente in area 7 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, in chiusura mensile farebbe ulteriormente accelerare al ribasso. Nel caso in cui venga raggiunta la massima estensione sul time frame mensile, Piteco potrebbe dimezzare il suo valore visto che il III obiettivo di prezzo passa per area 4,7 euro.

I livelli indicati possono essere tutti ottimi punti di ingresso al rialzo, purché si faccia scattare lo stop nel caso di chiusura di time frame a essi inferiori.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile