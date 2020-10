Spesso ci siamo imbattuti in articoli concernenti il valore delle monete oppure delle banconote. Ma ciò che sta avvenendo in America ha qualcosa di straordinario. La moneta dal valore di 10 milioni di dollari non trova acquirenti. A quanto pare i collezionisti non hanno soldi per acquistare la moneta da un dollaro. Ma di quale moneta si tratta? Gli addetti ai lavori sanno di cosa stiamo parlando. I neofiti del settore meno. Perciò lo staff di ProiezionidiBorsa entra nel merito e descrive meglio questa moneta dal valore inestimabile.

“Lady Liberty” del 1794

Si tratta del dollaro americano, coniato in argento, risalente al 1794. Su un lato c’è il profilo di Lady Liberty, per capirci, la Statua della Libertà. Sull’altra faccia della moneta c’è l’effige di un’aquila. Ma per gli esperti questa moneta ha un valore più alto. Scopriamo il motivo. Il dollaro d’argento è una delle trecento monete coniate a Philadelphia, poi scomparsa dal mercato dopo un anno. Di conseguenza, visto il numero ristretto di monete, assume un valore preziosissimo.

Nessun acquirente interessato

Nonostante ciò, la moneta messa all’asta a Las Vegas non trova acquirenti. Eppure fa parte della raccolta di uno dei collezionisti più famosi. Per tanti anni, la moneta di un dollaro, ha fatto bella mostra con quella da dieci centesimi del 1894 a sua volta valutata 2 milioni di dollari. Inoltre c’è il centesimo del 1913, battuto alla cifra di 3 milioni di dollari. Neanche questo biglietto da visita è servito per convincere qualcuno. Morelan, collezionista di monete fin dall’età di 6 anni, è rimasto a bocca asciutta. Nessun intenditore ha manifestato interesse.

Gli affari

Il collezionista ha dovuto riporre la moneta “Lady Liberty” del 1794 nel cofanetto. Morelan ha incassato quasi 4 milioni di dollari grazie alla vendita di altre monete. Per lui una “magra” consolazione economica ma intanto, deve tenere la moneta dal valore di 10 milioni di dollari perché non trova acquirenti.