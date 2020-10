La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza ritenendo che i soldi vinti al Casinò vadano segnalati nella dichiarazione dei redditi. Questa regola, però, non vale per tutti. Vediamo, dove non conviene vincere al Casinò.

Il caso fa riferimento, ad una disputa, tra Agenzia delle Entrate e un contribuente. Quest’ultimo, infatti, ha vinto una cospicua somma al Casinò del Principato di Monaco. L’Amministrazione finanziaria ha preteso l’integrale pagamento del debito tributario, come conseguenza dell’accertamento.

La difesa dell’imputato

Il contribuente – scommettitore ha argomentato nella difesa che le vincite al gioco sono esenti da imposte sul reddito, perché assoggettate solo all’imposta sugli spettacoli. Inoltre l’avvocato, nella memoria, ha scritto che la Corte di Giustizia Europea ha esonerato le vincite in Casinò italiani, assoggettando ad imposizione quelle provenienti da altri Paesi, logicamente non europei.

Il caso del Principato di Monaco

Il Principato di Monaco, di fatto, è uno Stato a fiscalità privilegiata, ma non fa parte all’Unione Europea. Per cui, il quadro cambia a svantaggio del contribuente. La Legge, in questo caso, è chiara. Sulle vincite corrisposte da case da gioco italiane, l’imposta è compresa in quella sostitutiva.

La casa da gioco, di fatto, provvede a pagare. Inoltre, c’è da aggiungere che nel 2016 è subentrata una nuova normativa. Riguarda le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione Europea.

I soldi vinti non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. Di conseguenza le vincite corrisposte dalle case da gioco, con sede nell’Unione Europea, non entrano a fare parte del reddito imponibile.

Le conseguenze

Prima di scegliere la meta dove andare a giocare al Casinò bisogna stare attenti, onde evitare problemi con il Fisco. Pertanto, alla luce di questa sentenza di Cassazione, le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Inoltre, non viene applicata nessuna ritenuta alla fonte. Oggi sappiamo dove non conviene vincere al Casinò.