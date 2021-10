Gli Stati Uniti tirano il fiato ed evitano, con un accordo dell’ultimo minuto al Senato, la serrata delle attività federali, il temutissimo shutdown. Ma il Presidente Biden ha fallito sull’innalzamento del tetto al debito, rimandando la decisione a data successiva. Anche se si tratta di un problema che il segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha definito ‘una catastrofe’. Ecco cosa risolve il disegno di legge approvato nell’ultimo giorno dell’anno federale americano. Ma anche il momento stanno vivendo gli USA, con la Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Stipendi pagati fino al 3 dicembre

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Il voto passa con 65 a favore e 35 contrari. Con il via libera del Senato e con quello successivo della Camera, il Congresso garantirà i servizi governativi fino al 3 dicembre. Poi, si ricomincerà daccapo a cercare risorse. La serrata di molti uffici avrebbe messo a rischio la corsa per la ripartenza, ma non solo. Avrebbe congelato anche l’attività di un quarto delle agenzie federali che si occupano di sicurezza. Rimanevano a casa anche le forze dell’ordine e gli agenti che operano nella raccolta delle tasse. Questo blackout dal 1976 ad oggi si è verificato ben 20 volte ed è l’incubo di ogni Presidente. Soprattutto di quelli, come Joe Biden, che non possono contare sulla maggioranza al Congresso.

USA: Biden evita la serrata o rischia il default o diventa impopolare

Se non verrà subito alzato il tetto del debito federale, gli USA risulteranno insolventi verso i creditori esteri che comprano il debito americano. Bisogna intervenire, entro il 18 ottobre, dice la Yellen, per evitare che gli USA scivolino nella crisi finanziaria e nella recessione economica. Dunque, come evitare il default? Bisognerebbe far presto e non attendere fino all’ultimo minuto. Perché oltre ai costi per i contribuenti, c’è anche l’impatto negativo sul rating degli Stati Uniti. Una macchia che non si lava in mesi, ma serve qualche anno. Questa preoccupazione è condivisa da molti, inclusa la banca Jp Morgan che si fa sentire attraverso il numero uno Jamie Dimon. Sollecitato dalla Reuters ha ammesso il rischio di un possibile default degli USA. Anche se non succederà, il fatto che se ne parli solleva, ovviamente, un enorme polverone.

In stand by il piano per le infrastrutture

USA: Biden evita la serrata o rischia il default o diventa impopolare. Il Presidente USA ha di fronte a sé un week end caldissimo. Deve confrontarsi con una parte del suo partito, molto deluso per il suo operato. Alcuni lo avevano già previsto prima del suo mandato, che sarebbe andata così. I malumori sono forti, anche perché è ancora fermo al Senato il tanto atteso piano per le infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari. Si tratta di un progetto che punta a trasformare nientemeno che le reti di trasporto americane e anche l’accesso a internet.